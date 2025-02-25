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Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G'de ihale sürecini başlattık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. İlk sinyal tarihi ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya, sinyal almaya başlayacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Uraloğlu duyurdu: 5G'de ihale sürecini başlattık
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Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığının himayelerinde Albayrak Grubunun öncülüğünde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ndeki konuşmasında kritik değerlendirmelerde bulundu. 

Uraloğlu, "Ulaştırma ve altyapı alanında 23 yılda yaklaşık 290 milyar dolarlık ülkemize yatırım yaptık. Bölünmüş yollardan tutun, 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkarmaya kadar, ülkemizi yüksek hızlı tren işletmeciliği konforuyla tanıştırmaya kadar, denizcilik noktasında geldiğimiz seviyeye kadar, haberleşmeye kadar birçok iş yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Doğru işler yaptık, doğru işler yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

"5G'de ihale sürecini başlattık"

Bakan Uraloğlu, 5G'de gelinen noktaya ilişkin, "5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya sinyal almaya başlayacağız. Bunu beklemekteki amacımız, biraz daha yerliliğini geliştirmek hem de dışarıdan alacağımız ekipmanları daha doğru fiyatla almak." diye konuştu.

"10 kat hız kazandıracak"

En son 34 noktada 5G deneme lisansı verdiklerini, 2 yer daha ilave ederek, bunu 36'ya çıkardıklarını bildiren Uraloğlu, 5G teknolojisinin pratikte 10 kat hız kazandıracağını anlattı.

Uraloğlu, "Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık, Türk mühendisleri yaptı. Uydu üretimini sadece ülkemiz için değil bütün dünya için yapıp satma noktasında pazarlama çalışmalarımıza da başladık." dedi.

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