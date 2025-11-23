BETT 2026’'nın tek Türk finalisti Macenta oldu

  1. Ekonomim
Türkiye’nin eğitim teknolojileri öncüsü Macenta Yayıncılık, BETT Awards 2026’da The Globals ve yapay zekâ tabanlı Ridaboo platformuyla finalist seçildi. Dünyanın en prestijli eğitim teknolojileri etkinliği olan BETT 2024 VE 2025 den sonra BETT Awards 2026'da iki farklı kategoride finalist seçilen Macenta, bu yıl BETT finallerine adını yazdıran tek Türk şirketi oldu.

Türkiye’nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden Macenta Yayıncılık, dünyanın en prestijli EdTech platformlarından BETT Awards 2026’da iki farklı kategoride finalist olarak önemli bir başarı elde etti.

Daha önce BETT 2024 ve 2025 finallerine de kalan Macenta, bu yıl yine finallerde yer alan tek Türk firması oldu. Ardışık başarılarıyla şirket, global eğitim teknolojileri ekosistemindeki konumunu ve güvenilirliğini güçlendirdi.

Sosyal etki yaratan yenilikçi yaklaşım

Macenta, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına (SKA) dayalı çevrim içi İngilizce pratik platformu The Globals ile üçüncü kez finalist seçildi. Yalnızca dil gelişimine değil, öğrencilerin empati, küresel farkındalık ve eleştirel düşünme becerilerine de katkı sunan platform, dünya çapında kabul görüyor. The Globals, EdTech alanında sosyal etki yaratan yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Yapay zekâyla kapsayıcı bir öğrenme modeli

Ocak 2026’da lansmanı yapılacak Ridaboo, BETT adayları arasında ses getirdi. Yapay zekâ destekli platform, çocuklara kişisel okuma-yazma deneyimi sunuyor; kendi hikâyelerini yazma, ilgi alanlarına göre kütüphane oluşturma ve özgün öğrenme yolculuğu tasarlama imkânı veriyor. Ayrıca özel eğitim gereksinimi olan çocuklara yönelik geliştirilmiş modülleriyle kapsayıcı bir öğrenme modeli sunuyor.

Küresel büyüme hedefi

Macenta CEO’su Burak Akyüz, başarıyı “Türkiye’nin eğitim teknolojisi vizyonunun dünya standartlarında kanıtı” sözleriyle değerlendirdi. Macenta, 20. yılına yaklaşırken uluslararası iş birlikleri, dağıtım ağları ve yenilikçi dijital projelerle global büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

