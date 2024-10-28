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Bu güncellemeyi sakın yüklemeyin! Windows 11’de iki yeni sorun, şikayetler peş peşe

Windows 11 için yayınlanan kapsamlı 24H2 güncellemesinin sorunları bitmiyor. Kullanıcılar bu kez de Görev Yöneticisi ve yükleme hatalarıyla karşı karşıya.

Haber Merkezi
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Bu güncellemeyi sakın yüklemeyin! Windows 11’de iki yeni sorun, şikayetler peş peşe
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Uzun yıllardır yayınlanan en kapsamlı Windows 11 güncellemesi, geçtiğimiz haftalarda 24H2 güncellemesiyle milyonlarca bilgisayara sunuldu.

Çok sayıda yeni özellik getiren bu güncelleme, her yeni sürümde olabildiği gibi beraberinde pek çok sorunu da getirdi. En önemli sorunlardan ikisi, birkaç gün önce yayınlanan yeni bir güncelleme çözüme kavuşsa da, ne yazık ki düzeltme güncellemesi de yine sorunlarla gündeme geldi.

Windowslatest.com’un haberine göre kullanıcılar Windows 11 KB5044384 güncellemesini yüklerken sorunlar yaşadığını bildirirken, yeni sürümü başarıyla yükleyenler ise Görev Yöneticisi’nde sorun olduğunu bildirdi.

0x800f0922, 0x800736b3 ve 0x80242008 hata kodlarına ek olarak güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, cihazların görev yöneticisi arka planda çalışan işlem sayısını doğru şekilde görüntüleyemiyor ve kullanıcı arayüzünde 0 işlem görüntülendiğini bildirdi.

Microsoft, kullanıcıların güncellemeleri Microsoft Update Kataloğu aracılığıyla manuel olarak yüklemelerini veya Windows 11 kurulumlarını yenilemek için Medya Oluşturma Aracını kullanmalarını önerirken, son güncelleme için de yeni bir sürümün hazırlığına başladığını duyurdu.

Halihazırda isteğe bağlı olduğu için bu güncellemede hataların çıkması muhtemel. Dolayısıyla yeni bir güncelleme çıkana kadar şu an bilgisayarınıza müdahale etmemenizde fayda var.

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