ChatGPT, 6 günde yarım milyon kez indirildi

OpenAI'ın ChatGPT uygulaması hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Sohbet robotu ilk etapta sadece Amerika'daki kullanıcılara sunulmuş olmasına ve bir tek iOS platformunda çıkış yapmasına rağmen 6 günde 500 bin indirme sayısına ulaştı.

Yarım milyon barajını aşan ChatGPT, böylece son iki yılın en başarılı yeni uygulamalarından biri haline geldi. Microsoft'un yapay zeka destekli Bing ve Edge uygulamaları da dahil olmak üzere rakiplerinin çoğundan daha iyi performans gösterdi.

Bing, Şubat ayındaki en iyi beş günlük döneminde 340.000, Microsoft Edge ise 335.000 indirme sayısı elde etti. OpenAI'ın ChatGPT uygulaması ise 18-22 Mayıs tarihleri arasında 480.000 yüklemeye imza atarak Microsoft uygulamalarını geride bıraktı.

OpenAI'ın sohbet robotunu geçen tek uygulama, 4-8 Nisan 2023 tarihleri arasında 590.000 kez indirilen Chat with Ask AI oldu. ChatGPT'nin iOS uygulaması giderek daha fazla ülkeye açılıyor. OpenAI son olarak yapay zeka uygulamasını Amerika’nın ardından 40’tan fazla ülkede kullanıma sunduklarını duyurdu.