"ChatGPT pek de devrim niteliğinde değil"

Facebook'un yapay zeka araştırmacısı Fransız Yann LeCun, çarşamba günü France Inter'e verdiği demeçte, ChatGPT'nin "pek de devrim niteliğinde olmadığını" söyledi.

Yapay zekada büyük atılımın onun yerine mekanik kişisel asistanlar aracılığıyla olacağını söyleyen LeCun, "Evet bu iyi bir ürün. Ancak ilişkili bilim ve teknoloji açısından o kadar yenilikçi değil" ifadelerini kullandı.

ChatGPT'nin kullanıcılarının sorularını yanıtladığı metinlerin çok fazla beşeri bilgi içerdiğini, ancak yüzeysel olduğunu ifade etti.

Ayrıca, "Örneğin, somut ve gerçek dünyanın bilgisini içermiyor. Yani, bir bakıma, bu sistemler gerçek dünya hakkında yanınızdaki kediden çok daha az bilgiye sahip" vurgusunda bulundu.

New York Üniversitesi'nde profesör LeCun, önümüzdeki 10 ila 15 yılda beklenen en önemli yenilikler hakkında ise iki tür üründen bahsetti. Sanal görüntüleri gerçek dünyaya sentezleyebilecek sanal gerçeklik gözlüklerinin beklendiğine değinen LeCun, "Bazı anlarda insan zekasına benzer zekaya sahip olacak, hatta bazı alanlarda bunu aşabilecek akıllı sanal asistanların yardımıyla etkileşim kuracağız.

Bu asistanlar, günlük hayatımızda bize yardımcı olacak, önemsediğimiz şeylere daha fazla zaman ayırmamızı sağlayacak. Örneğin bir tesisatçı veya sosyal güvenlik görevlisiyle konuşmak için telefonda bir saat harcamak zorunda kalmayacağız" ifadelerini kullandı.