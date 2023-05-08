Çin, en gelişmiş ChatGPT rakibini tanıttı

Çinli ses tanıma ve yapay zeka şirketi iFLYTEK, kendi geliştirdiği "SparkDesk" ile yapay zeka pazarına dahil oldu. OpenAI'nin ChatGPT'si ile rekabet edecek yapay zeka modeli resmi olarak tanıtıldı.

Sunum sırasında iFLYTEK CEO'su Liu Qingfeng, Çince ve İngilizce dillerinde bir dizi test gerçekleştirdi. Sohbet robotundan öğrenci kompozisyonlarını değerlendirmesi ve Konfüçyüs'ün 2008 Pekin Olimpiyatları'na katılımıyla ilgili varsayımsal bir hikaye yazması istendi.

Çinli ChatGPT rakipleri artıyor

SparkDesk kendisine verilen görevleri başarıyla tamamladı ve etkinlik katılımcılarından gelen çeşitli soruları yanıtladı. Qingfeng, şirketin İngilizce anlama konusunda ChatGPT'yi yakalama ve Çince anlama konusunda OpenAI'yi geçme niyetinde olduğunu ifade etti.

iFLYTEK, kendi sohbet robotunu geliştirmeye karar veren tek Çinli şirket değil. Daha önce Çinli internet firması Baidu'nun da ChatGPT'ye rakip bir yapay zeka modeli oluşturduğu bildirilmişti.