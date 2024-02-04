Çinli şirket Geely, sürücüsüz araçlara hizmet vermesi planlanan uydularını fırlattı
Çin'de otomotiv üreticisi Geely'nin sürücüsüz araçlara veri hizmeti sağlamak için tasarladığı uydularının ikinci grubu uzaya gönderildi.
Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Geely-02" adı verilen 11 uydudan oluşan grup, Long March-2C taşıyıcı roketiyle ülkenin batısında yer alan Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanan uyduların, yer alçak yörüngesindeki belirlenen konuma yerleştiği bildirildi.
Uydu ağının, akıllı araçlara uydu bağlantılı otonom sürüş desteği sağlaması amaçlanıyor.
Uydularıyla 240 parçalık takım uydu ağı kurmayı planlayan şirket, 2025 yılına kadar 72 uyduyu yörüngeye yollamayı hedefliyor.