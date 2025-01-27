Çinli yapay zekâ uygulamalarının artık daha büyük hedefleri var

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen bir dizi ürün, DeepSeek ve ByteDance gibi Çinli şirketlerin OpenAI'nin ChatGPT'siyle rekabet eden yapay zekâ modelleriyle nasıl hızla ilerlediğini gösterdi.

Şimdi, Çin'deki birçok şirket, bir sohbet robotunun ötesine geçmek isteyen ürünler geliştirmek için bu temeli giderek daha fazla geliştiriyor.

En çok arama motoru ve Ernie sohbet robotu ile tanınan Baidu, salı günü yaptığı açıklamada, hızlı bir şekilde PowerPoint ve diğer belgeleri oluşturmaya yönelik üretken yapay zekâ entegreli Wenku platformunun 40 milyon ödeme yapan kullanıcıya ulaştığını ve geçen yılın sonu itibariyle gelirin bir yıl öncesine göre yüzde 60 arttığını söyledi.

Bir şirketin mali dosyasına dayalı bir sunum oluşturmak için yapay zekâ kullanmak gibi güncellenmiş özellikler, geçen hafta kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Kurumsal tarafta, Gartner veri ve analiz direktörü analisti Ben Yan, Çin'deki işletmelerin yüzde 10'undan fazlasının, yaklaşık altı ay önce yüzde 8 olan üretken yapay zekâ kullandığını tahmin ediyor. Çarşamba günü yaptığı açıklamada Yan, "Müşterilerimizden giderek daha fazla başarı hikayesi duyuyoruz" dedi.