  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Çinli yapay zekâ uygulamalarının artık daha büyük hedefleri var
Takip Et

Çinli yapay zekâ uygulamalarının artık daha büyük hedefleri var

Geçen hafta piyasaya sürülen DeepSeek piyasaları karıştırırken, yapay zekada da Çinli şirketlerin nasıl hızla ilerlediğini gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çinli yapay zekâ uygulamalarının artık daha büyük hedefleri var
Takip Et

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen bir dizi ürün, DeepSeek ve ByteDance gibi Çinli şirketlerin OpenAI'nin ChatGPT'siyle rekabet eden yapay zekâ modelleriyle nasıl hızla ilerlediğini gösterdi.

Şimdi, Çin'deki birçok şirket, bir sohbet robotunun ötesine geçmek isteyen ürünler geliştirmek için bu temeli giderek daha fazla geliştiriyor.

En çok arama motoru ve Ernie sohbet robotu ile tanınan Baidu, salı günü yaptığı açıklamada, hızlı bir şekilde PowerPoint ve diğer belgeleri oluşturmaya yönelik üretken yapay zekâ entegreli Wenku platformunun 40 milyon ödeme yapan kullanıcıya ulaştığını ve geçen yılın sonu itibariyle gelirin bir yıl öncesine göre yüzde 60 arttığını söyledi.

Bir şirketin mali dosyasına dayalı bir sunum oluşturmak için yapay zekâ kullanmak gibi güncellenmiş özellikler, geçen hafta kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Kurumsal tarafta, Gartner veri ve analiz direktörü analisti Ben Yan, Çin'deki işletmelerin yüzde 10'undan fazlasının, yaklaşık altı ay önce yüzde 8 olan üretken yapay zekâ kullandığını tahmin ediyor. Çarşamba günü yaptığı açıklamada Yan, "Müşterilerimizden giderek daha fazla başarı hikayesi duyuyoruz" dedi.

Çin’in yapay zekası DeepSeek piyasaları karıştırdıÇin’in yapay zekası DeepSeek piyasaları karıştırdıTekno Girişimci
Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek? Hangi meslekler tehlikede?Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek? Hangi meslekler tehlikede?Teknoloji
Teknoloji
Çin’in yapay zekası DeepSeek piyasaları karıştırdı
Çin’in yapay zekası DeepSeek piyasaları karıştırdı
‘Parça’ faturasıyla bandrolsüz bilgisayar satışları yükselişte
‘Parça’ faturasıyla bandrolsüz bilgisayar satışları yükselişte
Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek? Hangi meslekler tehlikede?
Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştirecek?
Yapay zeka rekabetinde ABD-Çin ikilisine Hindistan katılıyor
Yapay zeka rekabetinde ABD-Çin ikilisine Hindistan katılıyor
Trump'ın 500 milyar dolarlık yapay zekâ projesine para yetmeyecek!
Trump'ın 500 milyar dolarlık yapay zekâ projesine para yetmeyecek!
Kapitalizm 'öldü': Güç teknoloji patronlarına mı geçti?
Kapitalizm 'öldü': Güç teknoloji patronlarına mı geçti?