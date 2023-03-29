Disney, Metaverse departmanını kapatacak

Disney, işletme giderlerini azaltmak için yeniden yapılandırmaya gidiyor.

Şirket, 50 kişiden oluşan metaverse birimi çalışanları ile yollarını ayıracağını açıkladı.

DonanımHaber’de aktarılana göre, şirket yaptığı duyuru ile birlikte işletme giderlerinin 5,5 milyar dolar azaltılması ve iki ay içersinde 7.000 çalışanını işten çıkarmayı hedefleyen bir planlama için metaverse bölümünü rafa kaldırdığını bildirdi.

Disney, 28 Aralık 2021’de Disney tema parklarında kullanılmak üzere ‘sanal dünya simülatörünün’ patentini almıştı.