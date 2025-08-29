Düzce Teknopark, Batı Karadeniz’e yön veren merkez oldu

Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, bölgedeki sanayi potansiyelini üniversite bilgisiyle birleştirerek, yenilikçi ve katma değerli üretimin önünü açmak amacıyla sınırlı sayıda firma ile faaliyete başlayan Düzce Teknopark ’ın, bugün 100’e yakın AR-GE firması ve girişimciye ev sahipliği yapan, dinamik bir yenilik ekosistemine dönüşerek sadece Düzce’ye değil, Batı Karadeniz Bölgesi’ne de teknoloji ve girişimcilik anlamında yön veren bir merkez hâline geldiği söyledi.

Girişimcilere sadece bir fiziksel alan sunmakla kalmayıp aynı zamanda onların büyüme yolculuklarına rehberlik eden bir çözüm ortağı olma hedefiyle ilerlediklerini anlatan Kara, “Düzce Teknopark olarak misyonumuz; girişimcilik ve inovasyonu teşvik eden bir ortamda, akademik bilgi birikimini sanayi ile buluşturmak, katma değerli üretimi desteklemek ve bölgemizde teknoloji odaklı kalkınmayı sağlamaktır. Teknoloji transfer ofisi faaliyetlerimizle etkin bir üniversite-sanayi işbirliği oluşturmak olarak tanımlayabiliriz. Girişimcilerimize sadece bir fiziksel alan sunmakla kalmıyor; aynı zamanda onların büyüme yolculuklarına rehberlik eden bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz dedi.

Girişimcilere ve AR-GE firmalarına sundukları destekler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Resul Kara, şunları söyledi:

“Düzce Teknopark bünyesindeki girişimci ve firmalara çok yönlü destekler sunuyoruz. Bunlar arasında; nitelikli ofis alanları, alt yapı hizmetleri ve aktivite alanları, TÜBİTAK, KOSGEB ve AB programları destek hizmetleri, işletmelerin ihtiyacına yönelik olarak belirlenen eğitimler ve seminerler, ofis ve laboratuvar alanı tahsisi, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri, hibe ve yatırım desteklerine erişim konusunda yönlendirme, üniversite ile proje geliştirme, girişimcilik eğitimleri ve iş geliştirme programları gibi pek çok başlık yer alıyor. Ayrıca girişimcilerin ihtiyaç duyduğu yatırımcı ağlarına erişimini sağlayacak etkinlikler de düzenliyoruz.”

En önemli özelliği, genç ve erişilebilir yapısı

Kara, Düzce Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların başta yazılım, yapay zeka, sağlık teknolojileri ve enerji olmak üzere; tarım teknolojileri, makine/imalat ve eğitim teknolojileri gibi geniş bir yelpazede AR-GE çalışmaları yürüttüklerini ve bu çeşitliliğin bölgenin çok yönlü potansiyelini ortaya koyduğu gibi, disiplinler arası iş birliklerini de teşvik ettiğini bildirdi. Kara, Düzce Teknopark’ı diğerlerinden farklı kılan yanını ise şöyle anlattı.

“Düzce Teknopark’ı farklı kılan en önemli özelliklerden biri, genç ve erişilebilir yapısı sayesinde girişimcilerle birebir, samimi bir bağ kurabilmesidir. Büyük Teknoparklara kıyasla daha esnek ve hızlı hareket edebilen bir yapıya sahibiz. Ayrıca Düzce’nin stratejik konumu, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerin kesişiminde yer alması, firmalara lojistik ve iletişim anlamında önemli avantajlar sunuyor. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda kurduğumuz güçlü bağlar ve bölgeye özgü girişimcilik destek programlarımız da fark oluşturan unsurlar arasında. Bir diğer farklı yanımız bünyemizde barındırdığımız Teknoloji Transfer Ofisi ile hem Düzce Üniversitesi akademisyenlerine, hem ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz sanayicilerine hem de Teknopark firmalarımıza ulusal projeler, uluslararası projeler, fikri ve sınai haklar konularında destek ve hizmetler sunmamız”

Ulusal ölçekte öncü bir teknoloji ve inovasyon üssü

Önümüzdeki 5 yıl içinde Düzce Teknopark’ı sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte öncü bir teknoloji ve inovasyon üssü hâline getirmeyi hedefi ile çalıştıklarını anlatan Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, “ Girişimcilik ekosistemimizi güçlendirerek daha fazla teknoloji firmasını bünyemize katmak, uluslararası düzeyde projelere ve yatırımcı ilişkilerine ev sahipliği yapmak önceliklerimiz arasında. Kuluçka Merkezimizle birlikte hem fiziksel kapasitemizi artıracak hem de nitelikli girişimlere daha güçlü destekler sunacağız. Ayrıca her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve artık bir marka haline gelen Girişimcilik Maratonu etkinliğimiz ile girişimciliği teşvik ediyor, yenilikçi iş fikirlerinin gelişmesini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz AR-GE Proje Pazarı etkinliğiyle de akademisyenleri, firmaları ve yatırımcıları aynı çatı altında buluşturarak bölgesel iş birliklerinin önünü açıyoruz. Amacımız; yenilikçi fikirlerin ticarileştiği, üniversite-sanayi iş birliğinin somut çıktılarla desteklendiği sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır” diye konuştu.