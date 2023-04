Elon Musk, gizli hesabını ifşa etti

Twitter'ı geçen yıl 44 milyar dolara satın alan Musk, şu sıralar kullanıcıların para kazanmasını sağlayan abonelik sisteminin reklamını yapıyor. Ancak milyarder bu doğrultuda yaptığı bir paylaşımda kendi yan hesabını da açığa vurmuş oldu.

Milyarder, 25 Nisan'da hesabından paylaştığı bir ekran görüntüsünde kendi abonelerini sergilemek istedi. Paylaştığı fotoğrafta Musk'ın yaklaşık 25 bin ücretli abonesinin olduğu görülüyor.

Öte yandan ekran görüntüsündeki bir başka ayrıntı da takipçilerin dikkatini çekti. Musk'ın Twitter'a giriş yaptığı ikinci bir hesap vardı ve bu hesabın profil fotoğrafında bir çocuk yer alıyordu.

DogeDesigner adlı bir kullanıcı, bu ayrıntıya dikkat çekmek için paylaştığı bir tweette "SON DAKİKA: Elon Musk'ın Twitter'da bir alternatif hesabı var" diye yazdı.

Musk'ın bu tweete cevap yazması da tartışmaları alevlendirdi. Milyarder, "Bunun ben olduğumu asla tahmin edemezsin" ifadelerini kullandı.

Twitter kullanıcılarının profil fotoğrafından yola çıkarak söz konusu hesabı bulması sadece dakikalar sürdü. Bu kısa aramadan sonra kullanıcılar "Elon Test" (@ErmnMusk) adlı bir hesaba ulaştı.

Hesap, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecini tamamlamasından sadece birkaç hafta sonra, kasım ayında açılmıştı.

Fotoğraf daha önce hiçbir yerde paylaşılmamıştı, yani bu hesaba özgüydü. Görüntüde elinde oyuncak bir roket tuttuğu görülen küçük çocuğun da Musk'ın oğlu X Æ A-12 olduğu düşünülüyor.

Pazartesi gecesi hesaptan, "Sonunda 4 Mayıs'ta 3 yaşıma gireceğim!" diye tweet atılmıştı. Bu tarihin gerçekten de X Æ A-12'nin doğum günü olduğu ifade ediliyor.

