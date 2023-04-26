Yapay zekalar "sosyalist" olacak

Çin'in iktidardaki komünist partisinin önerdiği bir dizi yeni kural, ülkenin hızla gelişen ChatGPT benzeri sohbet botlarını sansürlemeyi ve yapay zeka teknolojisinin "temel sosyalist değerleri" yansıtmasını sağlamayı amaçlıyor.

ABD merkezli şirket OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet botu ChatGPT, geçen yıl kasımda piyasaya sürülmesinin ardından kısa süre içinde dünyayı kasıp kavurmuştu.

Teknolojinin tartışmalı kullanımlarına ilişkin endişeler ortaya çıksa da uzmanlar, bu aracın kullanıcı sorgularına insan benzeri çıktılarla yanıt verme becerisini övüyor.

ChatGPT'nin öne çıkmasından kısa süre sonra, Çin'in de aralarında bulunduğu dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer yapay zeka sistemlerine yapılan yatırımlarda çılgınlık yaşandı.

Bu tür üretken yapay zeka sistemleri, büyük miktarda veriyi analiz ederek görsel ve metinler gibi eşsiz, insan benzeri içerikler üretmek üzere eğitiliyor.

Örneğin ChatGPT, karmaşık akademik araştırmaları sade bir dille özetleyebildiğini, kullanıcıların sorduğu mantık sorularını yanıtlayabildiğini ve işletme fakültesi ve tıp sınavlarını geçebildiğini gösterdi.

Alibaba ve Baidu gibi Çinli teknoloji devleri de ChatGPT'nin kendilerine ait versiyonlarını piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Önceki haftalarda Alibaba, hizmetlerine entegre etmeyi planladığı yapay zeka sohbet botu Tongyi Qianwen'i tanıtmıştı.

Bu duyuruların ardından kısa süre içinde Çin'deki düzenleyiciler de şirketlerin bu tür araçları nasıl geliştirdiğini yönetmek üzere yeni kural taslakları hazırladı.

Taslak kurallardan bazıları, Çinli şirketlerin yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığı verilerin ırk, cinsiyet ve etnik köken temelinde kişilere karşı ayrımcılık yapmamasını temin etmeyi amaçlıyor.

Düzenleyiciler, algoritmayı eğitirken kullanılan verilerin meşruiyetinden ve sohbet botlarının yanlış bilgi üretmemesinden şirketlerin sorumlu olmasını sağlamaya çalışıyor.

The New York Times'ın yayımladığı yeni bir haberdeyse Çin'in, bu tür yapay zeka sistemlerinin içeriğinin "temel sosyalist değerleri" yansıtmasını ve "devlet gücünü" veya ulusal birliği zayıflatan bilgilerden kaçınmasını sağlamayı hedeflediği ortaya kondu.

NYT'ye göre bu kurallar nihai olmamakla birlikte, düzenleyicilerin Çin Komünist Partisi'nin sansür politikasına yapay zeka sohbet botlarının da uymasını istediğini gösteriyor. Bu politika halihazırda Çin liderlerinin eleştirilmesine veya ülkenin yasaklı tarihinin tartışılmasına izin vermiyor.

Baidu, Alibaba, Tencent ve Bytedance gibi Çinli teknoloji devleri bu tür sohbet botları geliştirecek teknik beceriye sahip olduklarını çoktan gösterse de sunulan bu kısıtlamalar, değişiklikleri dahil etmelerini yavaşlatarak Microsoft, Google ve OpenAI gibi ABD'li rakipleriyle yarışmalarını zorlaştırabilir.