Elon Musk Grok 3’ü duyurdu, X Premium+ abonelik fiyatına iki kat zam yapıldı

Yapay zeka yarışlarında Grok modeli ile rekabet eden Elon Musk, bu süreçte milyarlarca dolar harcadığı xAI şirketiyle rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bloomberg’ün haberine göre Elon Musk, Grok 3’ün en akıllı yapay zeka olduğunu iddia ediyor. Şirketin bugün resmi olarak tanıtımını gerçekleştirdiği yeni yapay zeka modeli, bir önceki Grok’tan çok daha yetenekli olmasının yanında, testlerin çoğunda da önemli sonuçlar aldı. Ancak X kullanıcıları için de kötü haberin gelmesi sadece saatleri aldı.

X PREMUM+ ABONELİKLERİNE ZAM

Teknoloji medyasından Techrunch’ın haberine göre Grok 3’ün tanıtılmasından birkaç saat sonra X Premium+ aboneliklerine zam yapıldı; üstelik abonelik fiyatı tam iki kat arttı.

Söz konusu zam ilk olarak ABD’de yapıldı. Kullanıcılar X Premium planlarının listelendiği destek sayfasında, en üst seviye X Premium+ abonelik fiyatının aylık 50 dolara, yıllık ise 350 dolara çıkarıldığını fark etti. Yani bu, bir önceki planla karşılaştırıldığında fiyatlarda iki kat artışa gidildiği anlamına geliyor.

Daha önce X Premium+ aboneliğin ABD’deki fiyatı; aylık 16, yıllık ise 22 dolardı. Şimdi ise Grok 3’ün ardından yapılan zamla bu, aylık 50 yıllık da 350 dolara yükseltildi.

ÜÇ FARKLI FİYAT ÇIKIYOR

İlginç olan ise bazı kullanıcılar mevcut abonelikleri için yeni zamlı fiyatı görürken, kayıt sayfasında aylık 48,40 dolar, ödeme sayfasında ise 40 dolarlık bir taleple karşılaştıklarını belirtiyor. Yani ödeme sayfasına gidenler, 10 dolarlık bir indirim yapıldığını da ifade etti. X’in bu tutarsızlığı da parantez açılacak konulardan biri.

Kaynak: Techrunch