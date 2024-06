Genç mucitler tasarladıkları robotlarla FTC'de yarışacak

Takip Et

Öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEAM) alanlarına olan ilgisini artırmak, takım çalışması, problem çözme ve iletişim gibi önemli becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla ilk olarak 1998 yılında Amerika'da düzenlenen FIRST Tech Challenge, bu yıl farklı bir temayla Fikret Yüksel Vakfı organizasyonunda İstanbul'da da düzenlenecek.

2024 yılı itibariyle aralarında ABD, Kanada, Çin, Japonya, Avustralya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın da bulunduğu 40'tan fazla ülkede düzenlenen FIRST Tech Challenge, genç mucitlerin robotik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının yanında, topluma yararlı projelerin geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Liderlik becerileri gelişiyor

Projeye dahil olan ekipler, belirlenen tema ve kurallara göre kendi robotlarını tasarlayıp inşa ettikten sonra programlamasını gerçekleştiriyor. Bölgesel ve ulusal turnuvalarda yer alan ekipler, en iyi robotu inşa edip programlayarak en iyi sonucu almaya çalışıyor. Öğrencilerin özgüvenlerini ve liderlik becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olan FTC, uluslararası birçok prestijli üniversitenin kapılarını da aralıyor. Bu yıl etkinliğe Ankara'dan katılan Beştepe Koleji Robotik Topluluğu, farklı yaşlardan 80 öğrenciden oluşuyor. Bu yıl ilk kez ortaokul düzeyinde de gerçekleşecek olan FTC'ye katılan Beştepe Koleji Robotik Topluluğu FTC Ortaokul Takımı '25564 Chaotics', Altı Nokta Körler Derneği ile iş birliği yaparak görme engellilerin sosyal hayata daha rahat adapte olabilmeleri için robot üretip sosyal sorumlulukta farklı bakış açısı geliştirdiler.

Görme engellileri sosyal hayata adapte ettirmek istiyorlar

Beştepe Koleji Projeler Koordinatörü Ebru Azman ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Tekin'in gözetiminde yürütülen projede '25564 Chaotics' takımı öğrencileri, görme engellilerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlamak amacıyla bir dans tahtası ve FTC robotu olarak da yerden disk alıp belli bir örüntüyle diski rampaya dizen bir yarışma robotu tasarladılar.

7-8 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek FIRST Tech Challenge off-season için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Beştepe Koleji Projeler Koordinatörü Ebru Azman, "Ortaokul düzeyinde ilk kez gerçekleştirilecek olan FIRST Tech Challenge, teknolojiye merak duyan öğrencilerimiz için gerçekten önemli bir etkinlik. Henüz ortaokul çağındaki öğrencilerimizin, toplumsal farkındalık yaratan projeler geliştirerek, insanlığa faydalı bireyler olmak yolunda attıkları bu önemli adımlar hem onlar hem de bizler için heyecan verici. Bu yıl kolejimizin ortaokul takımı '25564 Chaotics' etkinliğe geliştirdikleri projeleri ve robotları ile katılacak. Onlara mentorluk yapan lise takımımız FRC 8795 The Chaotics takımı ile robotları inşa edip, programladılar. Umuyoruz robotlarımız başarı kazanır ve projelerimiz faydalı bir üretim haline gelir" dedi.