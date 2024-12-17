Google Arama motoruna rakip geldi: ChatGPT Search kullanıma sunuldu, kartlar yeniden dağıtılacak!

Yapay zeka devi OpenAI, son bir yıl içerisinde büyük yükseliş gösteren ChatGPT'yi arama motoruna da uyarladı. Halihazırda Google, Yandex, Bing ve Yahoo gibi arama motorları popülerken, ChatGPT Search ile OpenAI tüm devlere rakip oldu.

Halihazırda metin ve video üretebilen, doğal insan dili kullanabilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, artık Google gibi arama gerçekleştirmeye imkan sunan akıllı bir arama motoruna sahip. ChatGPT Search adı verilen bu yeni araç, şu anda yıl sonuna yaklaşırken herkes için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

CHATGPT SEARCH PİYASAYA ÇIKTI

OpenAI'nin baş ürün sorumlusu Kevin Weil, Pazartesi günkü canlı yayın sırasında “Bunu yaklaşık iki ay önce ücretli kullanıcılar için kullanıma sunduk.”ChatGPT'yi artık Arama olmadan hayal edemiyorum. Onu çok sık kullanıyorum. Bugünden itibaren bunu hepinize ücretsiz olarak sunacağım için çok heyecanlıyım.” ifadeleri ile yeni arama motorunun müjdesini verdi.

ChatGPT Search, internette arama yapma, ilgili web sitelerinden bilgi toplamak ve bu verileri bir arama sonuçları sayfasına tıklamanıza gerek kalmadan direkt olarak akışta sunuyor. Ayrıca veri topladığı internet sitelerinin kaynakları da her bir açıklamanın yanında yer alıyor.

Teknoloji medyasından Digitaltrends.com'un haberine göre ChatGPT'nin giderek daha popüler hale gelen uygulamalarla rekabet etmeye başladığı da aktarıldı.

OpenAI yetkilisi “Weil sözlerine şöyle devam etti:

“ChatGPT'deyken Gelişmiş Ses Modunda arama yapmayı mümkün hale getiriyoruz. “Ayrıca Arama özelliğini ChatGPT'de oturum açmış tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyoruz. Artık dünyanın dört bir yanındaki tüm kullanıcılar tarafından her platformda kullanılabilir.”

Bu bağlamda ister ücretli ister ücretsiz abonelerin tümü ChatGPT'nin yeni arama motorunu özgürce kullanabilir. ChatGPT Search'ü kullanmak için chatgpt.com adresine girin, hesabınızla giriş yapın ardından alt tarafta yer alan internet simgesine tıklayın.