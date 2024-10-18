Google Fotoğraflar için yıllardır beklenen özellik nihayet geldi: Artık bilgisayardan yapılabiliyor

Google’ın yıllara meydan okuyan popüler fotoğraf uygulaması iOS, Android ve web sürümüyle geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılıyor.

Halihazırda çok sayıda özelliğe sahip olan Fotoğraflar uygulaması için dikkat çeken ve çok beklenen özellik de nihayet eklendi.

ARTIK BİLGİSAYARDAN YEDEKLEME YAPILABİLİYOR

9to5google’ın derlediği habere göre Photos.google.com sitesi artık açıldığında, yeni resim ve video yüklemek için seçilen klasöre yedekleme işlemi yapabiliyor. Tıpkı Google Drive yedeklemesinde olduğu gibi artık web sürümüne her girildiğinde yedekleme klasörleri görünüyor.

Şu anda kademeler halinde dağıtılmaya başlanan yenilik her bilgisayarda görünmüyor. Ancak bu özellik eğer size geldiyse uygulama çubuğundaki Yükle düğmesine dokunarak ‘Klasörleri Yedekle’’ diyebilirsiniz. Bu seçeneği aktif ettikten sonra yedeklemek istediğiniz klasörü seçmek için bilgisayardaki dosyalarınıza erişim sağlanacak ve Google Fotoğraflar'a seçili klasörlerinizi yedekleme izni vermeniz gerekecek.

Diğer yandan menüyü tekrar açtığınızda, seçili dosyaları gösteren, kaldırıp yenilerini elkleyebileceğiniz bir ‘Klasör yedekleme’ bölümüne erişebileceksiniz.