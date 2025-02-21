Google ve Meta'dan uyarı: Avrupa'daki yapay zekâ gelişimi tehlikede!

ABD'li teknoloji devleri Google ve Meta'nın yöneticileri, Avrupa'nın yapay zekâ endüstrisinin aşırı düzenlemeler nedeniyle geri kaldığını söyleyerek, Donald Trump yönetiminin bölgenin katı teknoloji kurallarının inovasyonu boğduğu yönündeki söylemine katkıda bulundular.

İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Techarena teknoloji konferansında konuşan Google ve Meta'nın kamu politikası şefleri, sahneyi, bloğun yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojileri düzenlemeye yönelik katı yaklaşımıyla ilgili endişelerini dile getirmek için bir platform olarak kullandılar.

Meta'nın kamu politikası direktörü Chris Yiu, perşembe günü Techarena'da teknoloji kurucuları ve yatırımcılardan oluşan bir dinleyici kitlesine yaptığı konuşmada, "Sanırım artık Avrupa'nın teknolojiyle ilgili düzenlemelerinin sorunları olduğu ve bazen GDPR [Genel Veri Koruma Yönetmeliği] gibi çok parçalı olduğu, bazen de AI Yasası gibi çok ileri gittiği konusunda geniş bir fikir birliği var. Ancak tüm bunların net sonucu, ürünlerin gecikmesi veya sulandırılması ve Avrupa vatandaşlarının ve tüketicilerin zarar görmesidir” dedi.

Yiu, konuşmayı bir dilden diğerine çevirmek veya görme engelliler için görüntüleri tanımlamak için yapay zekâ kullanan Meta'nın yakın zamanda piyasaya sürdüğü Ray-Ban markalı gözlüklerden bir çift çıkardı. Yiu, "Bu, teknolojinin derin ve çok insani bir uygulaması ve düzenleme konusundaki sorunlarımız nedeniyle Avrupa'ya gelmesi yavaş" dedi.