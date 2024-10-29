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Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle"

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel içinde Türk Bayrağı yer alan "doodle" hazırladı.

Haber Merkezi
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Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle"
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Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. İnternet kullanıcıları doodle'a tıkladığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Sayfada, "Bugünün Doodle'ı Türkiye Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor" ifadesi yer alıyor.

Google, doodle uygulamasıyla, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatiller ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişiler ile konuya özel logolarla dikkati çekiyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

Eski adıyla Twitter olan X platformu da Cumhuriyet Bayramına özel, beğeni butonuna Türk Bayrağı animasyonu getirdi.

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