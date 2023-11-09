Google’ın yapay zeka destekli arama deneyimi 120 ülkeye geliyor

Google, bir süre önce kaleme aldığı blog yazısında Search Generative Experience'ı (SGE) çok daha fazla ülkede kullanıma sunacaklarını duyurmuştu.

Yapılan açıklamaya göre Google, Search Generative Experience'ı (SGE) Meksika, Brezilya, Güney Kore, Endonezya, Nijerya, Kenya ve Güney Afrika dahil olmak üzere 120'den fazla yeni ülkeye getiriyor.

Bu ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye bulunmuyor. SGE ayrıca mevcut İngilizce, Hintçe ve Japonca desteğine ek olarak İspanyolca, Portekizce, Korece ve Endonezyaca olmak üzere dört yeni dili daha destekleyecek.

Donanımhaber'de yer alan bilgiye göre, SGE, hala bir beta ve test kapsamında deneniyor. Nihai sürümün nasıl olacağı henüz belli olmamakla birlikte, Google'ın bu aşamadaki amacının “geri bildirim” olduğu söyleniyor.