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Grok 3 rakiplerini geçti mi?

Grok 3, ilk testlerde rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

Haber Merkezi
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Grok 3 rakiplerini geçti mi?
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Elon Musk'ın xAI şirketi, bugün en son yapay zeka modeli olan Grok 3'ü tanıttı ve matematik, fen ve kodlama üzerine standartlaştırılmış testleri içeren erken testlere dayanarak OpenAI ve DeepSeek 'ten daha iyi performans gösterebileceğini iddia etti.

Musk, sosyal medya platformu X'te yayınlanan Grok 3 tanıtımında "Çok kısa bir süre içinde Grok 2'den çok daha yetenekli olduğunu düşündüğümüz Grok 3'ü sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Ekip ayrıca, "yeni nesil arama motoru" olarak işlev görecek "Deep Search" adlı yeni bir ürünü piyasaya sürdüğünü söyledi.

xAI ekibi, Grok 3'ün günün ilerleyen saatlerinde premium X aboneleri için kullanıma sunulacağını ve ayrıca modelin web ve uygulama sürümleri için ayrı bir abonelik yoluyla erişilebileceğini söyledi.

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