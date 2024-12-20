HİB organizasyonu ile yazılım ihracatçıları zirvede buluştu

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) bünyesinde yer alan 10 sektörden biri olan ve Türkiye ile dünyanın geleceğine yön verecek sektörlerin başında gösterilen yazılım ve bilişim sektörü bir zirve düzenledi. Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen zirvede sektörün dünü, bugünü ve yarını tartışıldı. Sektör üyelerinin buluşmasını da sağlayan zirvenin açılış konuşmasını HİB Genel Sekreteri Dr. Fatih Özer yaptı. Yazılım ve bilişim ihracatının hizmet ihracatı içinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Özer, “Yazılımın geleceğin sektörü olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. HİB olarak da bünyemizdeki en gözde sektörlerden birisi. Bu yıl sektör olarak 5 milyar dolarlık ihracat rakamını rahat bir şekilde tutturacağımız görünüyor” dedi. Yazılım ve bilişim sektöründe bin 693 üyeye ulaştıklarını belirten Özer, “Başta üyelerimiz olmak üzere, bu yıl ulaşmayı hedeflediğimiz 120 milyar dolarlık hizmet ihracatına katkı sunmaya devam eden tüm yazılım ve bilişim sektörüne de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez de yaptığı açılış konuşmasında bilişim sektörünün ihracatçı sektörler içindeki önemine dikkat çekti. Bu alana verilen devlet destekleri hakkında bilgi veren Sönmez, sektörlerin mevcut ihracat rakamlarına değil potansiyellerini dikkate alarak devlet destekleri şekillendirdiklerini vurguladı. Sönmez, “Bilişim sektörü de bizim için potansiyeli yüksek sektörlerden biri. Bu açıdan bilişim sektörüne verilen destek tutarı 2024 yılında 3 milyar lirayı aştı” ifadelerini kullandı.

‘Rekabetçiyiz ama ticarileştirmede iyi değiliz’

Açılışın ardından sektöre özel oturumlar düzenlenirken ufuk ve vizyon açan konuşmacılar da sahne alı. İlk sunumu HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Bilişim Hizmetleri Komitesi Başkanı İlhan Bağören yaptı. Bilişim Sektöründe Ticarileşme ve Ar-Ge başlığı ile yaptığı sunumda sözlerine “Teknoloji yetkinlik seviyemiz küresel olarak rekabetçi, ancak bu yetkinliği ticarileştirmede iyi değiliz” diyerek başlayan Bağören, “Bunun sebeplerinin başında, devlet desteklerinin ‘Önce Ar-Ge, sonra ticarileşme’ şeklinde kullanılması var. Ticaret Bakanlığı desteklerinin Ar-Ge öncesinde de kullanılmasını öneriyoruz. Böylece ticarileşmeye önemli bir kaldıraç sağlanacağını düşünüyoruz” dedi.

‘Düşük kur iç piyasaya yönlendiriyor’

Sektörün genel görünümü hakkında da bilgi veren Bağören, “Sektörümüzün ihracat potansiyeli çok yüksek. En büyük engel ise 86 milyonluk nüfusla kendi pazarımızın birçok firmamız için yeterli olması. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) kayıtlı 30 bin yazılım firmasının çoğu küresel oyuncularla rekabet edecek durumda olmasına karşın sadece bin 700’ü kayıtlarımıza göre ihracat yapıyor. Bu sayının artması gerekiyor. Bu nedenle için Hizmet İhracatçıları Birliğimiz firmalarımızı ihracata yönlendirmek için birçok etkinlik düzenliyor. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte döviz kurunun enflasyonun çok gerisinde kalması ihracatta rekabet gücümüzü engelleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Durum böyle olunca firmalarımız ihracat yerine iç piyasaya yöneliyor” ifadelerini kullandı.

Düne göre ve bugüne göre “gelecek”

Bağören’in ardından ikinci sunumu siyaset bilimci Soli Özel gerçekleştirdi. Özel’in “Dünün Dünyası, Yarının Dünyası - Orwell ve Huxley” isimli sunumu hayli ilgi çekti. Sunumunda Aldous Huxley’nin 1932 yılında yazdığı “Cesur Yeni Dünya” isimli romanında geleceğin dünyasını “İnsanların mutlu edilerek algı yönetimi kontrolü altına gireceğini” ve “İnsanları sevdiği, alıştığı şeylerin mahvedeceğini” söylediğine vurgu yapan Özel; Huxley’in öğrencisi George Orwell’ın da 1949 yılında yazdığı “1984” isimli romanında çizdiği resim olan “Gelecekte korktuğumuz şeylerle kontrol edileceğimiz” tezlerine yer verdi. Özel, bu tezlerin günümüz dünyasında nasıl şekillendiğini, gelecekte ise nasıl şekillenmesi muhtemel olduğunu anlattı.

Özel’in ardından sahne alan fütürist Eray Yüksek de “Ya Sonra” isimli sunumu ile geleceğin dünyasına ışık tuttu, video içerik üreticisi Erhan Meydan ise yapay zeka ile global pazarda öne çıkmanın yolları hakkında ipuçları verdi. Zirvenin panel bölümlerinde ise ihracatta başarılı olmuş şirketlerin hikayeleri ve Ticaret Bakanlığı desteklerinin bu başarıdaki rolü bizzat şirket yöneticileri tarafından anlatıldı. Ayrıca Serdar Süalp “Devlet Desteklerinde Ne Yapılmalı Ne Yapılmamalı?” başlıklı sunumda destek başvurularında sık görülen hatalardan kaçınmak için gerekli önlemleri anlattı. Insider firmasından Kerem Bozokluoğlu da HİB Yazılım ve Bilişim Şubesi çalışanları ile birlikte geliştirdikleri ve destek kullanıcılarının sorularının çok daha verimli şekilde cevaplanacağı Chatbot uygulamasının demonstrasyonunu yaptı.

6 kategoride ödül verildi

İlk kez düzenlenen ve bundan sonra geleneksel hale getirilmesi düşünülen etkinliğin son bölümünde ise yazılım bilişim ihracatında zirveye çıkan firmalara ödül verildi. Toplam 6 kategoride 6 firma ödüllendirildi.

Firmalar ve ödül aldıkları kategoriler ise şöyle:

İhracat hacmini en çok artıran firma (B2B)

Savuncell Yazılım Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.,

İhracat hacmini en çok artıran firma (B2C)

Codeway Dijital Hizmetler A.Ş

En çok sayıda ülkeye ihracat yapan firma (Sadece B2B)

Ticaret Atlası Bilgi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

En çok sayıda müşteriye ihracat yapan firma (Sadece B2C)

AgriFintech Finansal Teknolojiler A.Ş.

Yurtdışında en çok ofisi olan firma

Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş

Yurtdışında en çok yetkili bayisi olan firma

CDMVision Yazılım Hizmetleri A.Ş.