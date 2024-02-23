İZSMMMO, Pavo ve Notitek ile güçlerini birleştirdi: Dijital dönüşüm başlıyor

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO), Pavo ve Notitek ile birlikte dijital dönüşüm yolculuğu başlıyor. Geleneksel yöntemler yerine yenilikçi yaklaşımla beslenen mali müşavirler ile yeni nesil teknolojinin ışığında operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sağlayan mükelleflerin hedeflendiği proje İzmir’de hayata geçiyor.

Birçok hizmet dijitale dönecek

Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi Aktif Bank’ın iştiraki Pavo; satış, tahsilat ve faturalandırma işlemlerinin tek bir cihaz üzerinden yapılmasını sağlayan e-belge dünyası ile uyumlu bütünleşik yapı sağlayacak. Ayrıca yeni nesil işletim sistemleri ve android poslar, üye işyeri paneli ve uzaktan cihaz ve uygulama yönetimini de Pavo üstlenecek. Yenilikçi teknoloji şirketi Notitek de robotik muhasebe, tek tuşla muhasebe programına aktarım, verinin merkezi, analitik raporlama hizmetleri ile projeye güç katacak.

Yapay zeka kullanılacak

Bu proje ile mesleğin gelişimine katkıda bulunurken, iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçladıklarını belirten İZSMMMO Başkanı Şerif Yıldız, “İzmir SMMM Odası olarak, muhasebe ve mali müşavirlik alanında dijital dönüşümü destekleyerek meslektaşların iş süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Robotik Süreç Otomasyonları (RPA) ve yapay zekâ gibi yenilikler sayesinde, ofis işlerinin dijital ortama aktarılmasını planlıyoruz. Bu sayede, mali müşavirlerin rutin görevlerden sıyrılıp, veri analizi üzerine yoğunlaşarak danışmanlık odaklı bir rol üstlenmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Butik çözümler üretilecek

Pavo’nun yenilikçi teknolojiler ile her türlü işletmeye, regülasyona uygun ödeme ve tahsilat çözümleri sunduğunu hatırlatan Pavo Genel Müdürü Ercan Taşkesen, “Yeni nesil ödeme sistemleri dünyasında Müşterilerimize sektörel bazlı ve meslek gruplarına özgü butik çözümler ürettik. Bu kapsamda, mali müşavirlerin ve mükelleflerin ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve teknolojiden beslenen bütünleşik bir yapı kurguladık. İZSMMMO, Pavo ve Notitek’in teknoloji odaklı, dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarından doğan güçlü sinerjinin bizleri uzun soluklu bir iş birliğine taşıyacağına yürekten inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Manuel işlemler azalacak

Notitek Firması Kurucusu Anıl Taşkoyan, “Notitek Yazılım, muhasebe sektöründe robotik süreç otomasyonları (RPA) alanında yenilikçi çözümler sunan öncü bir teknoloji şirketi olarak, İZSMMMO ve Pavo ile iş birliğinde yeni bir dönemi başlatıyoruz. İş birliğimizin temelinde, mali müşavirlerin ve mükelleflerin dijital dönüşüm yolculuğunda onlara destek olmak yatıyor. Dijital Muhasebe Robotu (Dimro), muhasebe alanında manuel işlemleri azaltmayı, hata oranlarını düşürmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor” dedi.