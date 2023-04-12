Microsoft’tan ABD ordusuna özel AR gözlüğü

Microsoft ve ABD ordusu AR gözlüğü anlaşmasını genişletiyor. Integrated Visual Augmentation System (IVAS) adlı artırılmış gerçeklik gözlüğün yeni sürümünün daha gelişmiş özelliklere sahip olacağı açıklandı.

Shiftdelete;’nin haberine göre, Microsoft’un HoloLens cihazlarına dayanan IVAS; 1.2 versiyonuyla bilgisayardan bağımsız denetleyiciyle çalışabilecek.

Sistemin bilgisayarı kaskın arkasına monte edilecek, böylece kulaklığın ön kısmı daha az ağır olacak.

2018’de Microsoft, gözlük üretmek için ABD ordusuyla 22 milyar dolara varan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak projede bazı gecikmeler yaşandı ve anlaşma 2021’e ertelenmişti.