Mike Tyson ve Jake Paul maçı Netflix’te bir ilke imza attı

Dünyanın beklediği Mike Tyson Jake Paul boks maçı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Eski efsane Tyson, 58 yaşında olmasına rağmen 8 raund gördü.

Fakat Tyson’ın genç rakibi Paul, son raundda efsane boksörü mağlup etmeyi başardı. Paul’un galibiyeti çok fazla tartışılırken, maçta şike döndü iddiaları bile ortaya atıldı. Tüm bunlar dışında maçı yayınlayan Netflix’te yeni bir rekor kırdı.

NETFLIX’TEN YENİ REKOR

Tyson-Paul maçını canlı olarak yayınlayan Netflix, tarihinde büyük bir rekora imza attı. Boks mücadelesini 60 milyon kişi takip ederken, maçın yayıncı kuruluşu Netflix, en çok izlenen canlı yayın olarak kayıtlara geçti.

Her ne kadar 60 milyon hane ile eş zamanlı izleyici sayısının yüksekliği, Netflix’in içerik sunumu ve altyapı kapasitesini zorlamış olsa da izleyiciler etkinliği büyük bir ilgiyle takip etti.