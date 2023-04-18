Musk açıkladı: TruthGPT geliyor

SpaceX, Tesla ve Twitter’ın CEO’su ünlü milyarder Elon Musk, Microsoft ve Google'ın sunduğu yapay zekalara rakip getireceğini duyurdu.

Musk’ın TruthGPT adını verdiği yapay zeka, Microsoft destekli ChatGPT'ye ve Google’ın Bard yapay zekasına rakip olmayı amaçlayacak.

Musk, Fox News Channel'dan Tucker Carlson Tonight'a verdiği röportajda "TruthGPT adını verdiğim bir şey başlatacağım ya da evrenin doğasını algılamaya çalışan maksimum doğruluk arayan bir yapay zeka" dedi.

Donanımhaber’de aktarılana göre, Elon Musk yaptığı açıklamada, TruthGPT'nin "evreni anlamayı önemseyen bir yapay zekanın, evrenin ilginç bir parçası olduğumuz için insanları yok etme olasılığının düşük olması anlamında, güvenliğe giden en iyi yol olabileceğini" söyledi.

Geçtiğimiz hafta Musk'ın merkezi Nevada'da bulunan X.AI adlı bir yapay zeka şirketi kurduğu ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda Musk’ın aylar önce ChatGPT'ye bir alternatif geliştirmek için yapay zeka araştırmacılarına başvurduğu bildirilmişti.