Samsung’da ChatGPT alarmı: Çalışanlar uyarıldı

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, tartışmaların odağında olmaya devam ediyor. Pek çok şirket ve ülke tarafından yasaklanan yapay zeka uygulaması, yine benzer bir konu ile gündemde.

Samsung, ChatGPT uygulamasını yasaklayan şirketler arasında yer alıyordu. Ancak bu karar değiştirildi ve uygulama 11 Mart günü tekrar kullanıma açıldı. Kore basınında çıkan haberlere göre Samsung, ChatGPT üzerinden 3 kez veri sızdırdı.

Sızdırılan verilerin arasında yarı iletken iş biriminden alınan ekipman ölçümü ve verim verileri gibi önemli bilgiler yer alıyor.

Olay, bir çalışanın yarı iletken veri tabanı indirme programının tüm sorunlu kaynak kodunu ChatGPT’ye girerek çözüm aramasıyla gerçekleşti. Ardından Samsung, çalışanlarına şu maili gönderdi:

“Acil durum bilgi koruma önlemleri alındıktan sonra bile benzer bir kaza meydana gelirse, şirket ağında ChatGPT’ye erişim engellenebilir.”