Samsung'dan yeni katlanabilir telefon: Galaxy Z Fold Special Edition tanıtıldı

Katlanabilir telefon pazarında en aktif isimlerden Samsung, geçtiğimiz aylarda son olarak Galaxy Z Flip 6 ile Fold 6 modellerini piyasaya sürmüştü.

Her iki telefon şu an markanın son katlanabilir telefonları olarak satılmaya devam ederken, kısa süre önce Samsung bu aileye yeni, özel bir üye daha ekledi. Galaxy Z Fold Special Edition daha kusursuz ekranıyla Güney Kore'de resmiyet kazandı. Peki neler sunuyor?

GALAXY Z FOLD SPECIAL EDITON ARTIK RESMİ!

Rafine tasarımıyla dikkat çeken Z Fold Special Edition, Fold 6 ile aynı görünse de 6,5 inç 21:9 kapak ekranı ve 8 inç 20:18 katlanır ekranıyla piyasadaki en büyük Samsung katlanabilir telefonu oldu.

Dış ekranın yeni en-boy oranı çoğu modern akıllı telefon ile benzerlik gösterirken, Z Fold Special Edition'da kullanımı normal Fold 6'daki kadar sıkışık hissettirmiyor.

DAHA İNCE

Özel olarak tasarlanan Fold Special Edition, mevcut Fold 6'ya kıyasla daha ince ve 3 gram daha hafif.

Ayrıca telefon açıldığında 4,9 mm, katlandığında ise 10,6 mm inceliğe sahip. Karşılaştırma yapacak olursak Z Fold 6'yı açtığınızda 5,6 mm, katladığınızda ise 12,1 mm kalınlık bizleri karşılıyor. Special Edition'da bir diğer değişiklik ise arka tarafında yer alan desenli tasarım. Fold 6'ya kıyasla Samsung bu telefonda yeni desenli bir tasarımı tercih etmiş.

200 MP KAMERA

Çok önemli olan bir diğer yükseltme ise kamera tarafında. Fold'un özel modeli, 200 MP ana kameraya yükseltildi. Buna 12 MP ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP kamera eşlik ederken, alt tarafta 4 MP ekran akltı ve 10 MP kapak ekranı selfie kamerası yer aldı.

Geriye kalan diğer özellikler ise Fold 6 ile aynı. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM ve 4.400 mAh pili bulunan telefon, 25W hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkıyor.

ŞİMDİLİK KORE'YE ÖZEL

Fİyatı 2.000 dolar olarak açıklanan Fold Special Edition'un, şimdilik sadece Güney Kore pazarına özel satışa çıkacağı duyuruldu.

Kaynak: Samsung