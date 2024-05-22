Scarlett Johansson'a ChatGPT şoku: Sesimi taklit etmesine şoke oldum, öfkelendim

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, kullanıcılara metinleri sesli olarak okuyan Sky adlı yeni robotu geçen hafta kullanıma açtı. Kullanıcıların, robotun sesini Johansson’un Her adlı filmindeki sesine benzetmesi uzun sürmedi.

OpenAI, Pazartesi günü açıklama yaparak bu sesi geri çekebileceklerini söyledi, ancak bunun ünlü yıldızı taklit etme amacı taşımadığını vurguladı.

Johansson ise şirketi ve kurucusu Sam Altman’ı kasıtlı olarak sesini kopyalamakla suçlayan bir açıklama yaptı.

BBC Türkçe’nin haberine göre “Yayınlanan örneği dinlediğimde şoke oldum, öfkelendim” ifadelerini kullanan Johansson açıklamasına şöyle devam etti:

“Bay Altman, tek bir kelimeyle ‘Her’ tweet’ini atarak bu benzerliğin kasıtlı olduğunu alttan alta söylemiş oluyor. ‘Her’ filminde bir sohbet robotunu seslendirmiştim.”

"Sesimin insanlar için rahatlatıcı olabileceğini düşündüğünü iletti"

Johansson, Eylül ayında Altman’ın kendisine ulaşarak sesini kullanmayı teklif ettiğini de kaydetti:

“Altman, eğer bu sistemi seslendirirsem, teknoloji firmalarıyla yaratıcı sektörler arasındaki mesafenin kapanması için bir köprü olabileceğimi, yapay zekayla ilgili kaygıları olan kullanıcıların daha rahat hissetmesine yardımcı olabileceğimi söyledi. Benim sesimin insanlar için rahatlatıcı olabileceğini düşündüğünü iletti.”

Teklifi reddetti

Ancak Johansson bu teklifi “kişisel nedenlerle” geri çevirdiğinin altını çizdi.

Johansson, Sky sohbet robotu kullanıma açılmadan iki gün önce Altman’ın kendisine tekrar ulaşmak istediğini, temsilcisine gönderdiği mesajda Johnsson’dan ‘kararını gözden geçirmesini istediğini’ anlattı.

Ünlü oyuncu, avukatlar aracılığıyla şirkete iki mektup gönderdiğini ve sesin nasıl üretildiğinin açıklanmasını istediğini aktararak “Deepfake ile boğuştuğumuz ve benliğimizi, işlerimizi korumaya çalıştığımız bu günlerde, sorduğumuz soruların tam bir açıklamayı hak ettiğini düşünüyorum” dedi.