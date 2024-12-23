Son tarih 3 Ocak: 2500 TL’lik popüler oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu

Steam ve Epic Games, yıl sonu yaklaşırken sürpriz kampanyalarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yılın bu tarihlerinde bazı popüler oyunlarda indirim olurken bazısı ise geçici süre ücretsiz oluyor.

Diablo 4’ü deneyimlemek isteyen oyuncular için de yeni bir fırsat kapısı açıldı. Blizzard Entertainment, milyonlarca kişi tarafından oynanan Diablo 4’ü geçici süreliğine ücretsiz yaptı.

3 OCAK TARİHİNE KADAR ÜCRETSİZ

Xbox, PlayStation ve Battle.net üzerinde Diablo 4’ü 3 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

Ücretsiz deneme süresinin ardından ise oyunu kalıcı olarak hesabınıza eklemek isterseniz, Xbox ve PlayStation'da %40, Battle.net ve Steam'de ise %35 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Blizzard, deneme sırasında kaydedilen ilerlemenin satın alınan sürüme otomatik olarak aktarılacağını da belirtti. Böylece hem emeğiniz boşa gitmeyecek hem de oyuna en baştan başlamak zorunda kalmayacaksınız.

Öte yandan aktif bir Xbox Game Pass üyeliğiniz varsa, Diablo 4’ü bilgisayar ve konsol üzerinden ek ücret ödemeden dilediğinizce oynayabilirsiniz. Platformlar arası oynama ve ilerleme sayesinde maceraya kaldığınız yerden devam edebilir veya tüm platformlardaki arkadaşlarınızla birlikte maceraya atılabilirsiniz. İkonik serinin dördüncü halkası, resmi çıkışını Haziran 2023’te gerçekleştirmiş ve Blizzard’ın en hızlı satan oyunu olmuştu.