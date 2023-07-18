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SpaceX gelirini ikiye katlayacak

SpaceX'in bu yıl gelirlerini ikiye katlayarak 8 milyar dolara çıkarması bekleniyor.

Haber Merkezi
Foreks
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Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in gelirlerini ikiye katlayarak 8 milyar dolara çıkaracağı öngörülüyor.

The Infomation'ın haberine göre SpaceX, gelirlerinde beklenen büyüme konusunda bazı yatırımcıları bilgilendirdi.

Yatırımcılara ayrıca, faaliyet karının 2023 yılında 3 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğü de ifade edildi.

SpaceX şirketinin değeri yaklaşık 150 milyar dolar olarak hesaplanıyor.