SpaceX gelirini ikiye katlayacak
SpaceX'in bu yıl gelirlerini ikiye katlayarak 8 milyar dolara çıkarması bekleniyor.
Foreks
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Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in gelirlerini ikiye katlayarak 8 milyar dolara çıkaracağı öngörülüyor.
The Infomation'ın haberine göre SpaceX, gelirlerinde beklenen büyüme konusunda bazı yatırımcıları bilgilendirdi.
Yatırımcılara ayrıca, faaliyet karının 2023 yılında 3 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğü de ifade edildi.
SpaceX şirketinin değeri yaklaşık 150 milyar dolar olarak hesaplanıyor.