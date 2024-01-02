Spotify, Android cihazlarda çökme problemi yaşıyor

Spotify’nın beta programına abone olan Android kullanıcıları, uygulamanın 8.9.2.169 versiyonlu son güncelleme ile platformda ciddi problemler yaşamaya başladı.

Bu güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Spotify uygulamasının sürekli olarak çöktüğünü bildirdi.

Spotify cephesinden henüz konunun çözümü ile ilgili çözüm açıklaması yapılmazken, bazı kullanıcıların Play Store üzerinden Spotify beta programını terk ederek uygulamanın önceki sürümüne dönüp soruna geçici çözüm getirdiği aktarıldı.