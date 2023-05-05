Tarihte bir ilk: Yıldız, gezegeni yuttu

Helyum, hidrojen, kozmik tozlar ve diğer birçok gazdan meydana gelen yıldızlar, belirli bir ömre sahip. Bir yıldızın yakıtı sayılan hidrojeni bittiğinde ise dönüşüm gerçekleşiyor. Yıldız ilk olarak kendi üzerine biraz çöküyor. Sonrasında ise genişleyerek bir milyon kat daha büyük hale geliyor.

Kızıl dev adının verildiği bu genişleme aşamasında ise yıldızların kendilerine yakın gezegenleri yutmaları bekleniyor. Ancak bu olay daha öncesinde hiç doğrudan bir şekilde gözlemlenmedi. Söz konusu durum ise bugüne kadardı. Gelen haberlerle birlikte yıldızın gezegeni yuttuğu gözlemlendi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü‘nden (MIT) bilim insanları, yaklaşık 12 bin ışık yılı uzaklığındaki Aquila takım yıldızı içinde bir yıldızın gezegeni yuttuğunu gözlemledi. Gözlemlere göre yıldız, Jüpiter büyüklüğünde olan gezegeni yuttu.

Ekibin ölçümüne göre yıldız, Güneş’in kütlesinin 0,8 ila 1,5 katıydı. Yuttuğu gezegense Güneş Sistemi’ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter’in kütlesinin 1 ila 10 katına sahipti. Ayrıca toplamda Dünya’nın kütlesinin 33 katına eşit hidrojen ve Dünya’nın kütlesinin üçte biri kadar bir toz açığa çıktı.

Aynı şekilde yine olaydan sonra yıldızın normal parlaklığından 100 kat daha parlak olduğu belli oldu. 10 gün sonunda ise parlaklığını tamamen yitirdiği de gözlemler arasında yer aldı.