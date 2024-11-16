Telefon dolandırıcılarını engelleyen yapay zeka! Yaşlı kadını taklit edecek

İngiltere'nin en büyük mobil ağ operatörü O2 'Yapay Zeka Büyükanne' sohbet robotuyla telefon dolandırıcılığının önüne geçmeye hazırlanıyor.

Yaşlı bir kadını taklit ediyor

İngiliz operatör, robotu tanıttı. "dAIsy" olarak adlandırılan robot, her türlü sohbete vakti olan yaşlı bir kadını taklit ediyor. Yapay zeka yaşlı kadın, dolandırıcıların banka bilgilerini elde etmeye çalışırken onları sonsuza dek meşgul etmeyi amaçlıyor.

Arayanın sesini metne dönüştürüyor

O2'nin "AI Granny"si hakkında yapılan açıklamada, arayanın sesini metne dönüştüren ve ardından özel büyük bir dil modeli aracılığıyla bir yanıt üreten "çeşitli AI modellerini" birleştirdiği ve ardından sesli bir yanıt üretmek için bunu bir metinden sese dönüştürme modelinden geçirdiği belirtiliyor.

"Sahtekarlık" uzmanı tarafından eğitildi

Yapay zeka robotu, YouTube’da büyük bir takipçi kitlesine sahip bir "sahtekarlık" uzmanı olan Jim Browning tarafından eğitildi.

Yaşlılar telefon dolandırıcılarının hedefinde

Geçtiğimiz yıl FBI, 60 yaş üstü kişilerin telefon dolandırıcılığı yoluyla 3,4 milyar dolar dolandırıldığını bildirmişti. Bu rakam 2022'de 3,1 milyar dolardı. Üretken yapay zekanın yükselişe geçmesiyle yapılan ses taklidi dolandırıcılıkların önünü açtı. Dolandırılma vaka sayısının önümüzdeki dönemde hızla artması bekleniyor.