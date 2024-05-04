Tesla'da dava süreci: Elon Musk, marka ismini çalan şirket için mahkemeye başvurdu

Tesla bu hafta Delhi Yüksek Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada Hintli şirketin Nisan 2022'de gönderilen ihtarnameye rağmen “Tesla Power” markasıyla ürünlerinin reklamını yapmaya devam ettiğini söyledi.

Gazete Oksijen'in haberine göre duruşma sırasında Hintli şirket Tesla Power India Pvt Ltd, ana işinin “kurşun asit piller” üretmek olduğunu ve elektrikli araç üretme niyetinin olmadığını savundu. Mahkeme kayıtlarına göre yargıç, savunmasını desteklemek üzere bir dizi belge teslim etmesinin ardından Hintli firmaya yazılı yanıtlarını sunması için üç hafta süre tanıdı.

Musk'ın Tesla fabrikası Delaware'de bulunuyor ve Hintli şirketi “Tesla Power” ve “Tesla Power USA” ticari isimlerini kullanmakla suçluyor. Mahkeme kayıtlarında, Tesla Power USA LLC'nin de Delaware'de bulunduğunu ve “Hindistan'da çok güçlü bir varlığı” ile “uygun fiyatlı pilleri tanıtmada öncü ve lider olarak kabul edildiğini” gösteren bir web sitesinin ekran görüntüleri yer aldı.

"Elon Musk'ın Tesla'sıyla ilişkili olduğumuzu iddia etmedik"

Bir Tesla Power temsilcisi Reuters'e verdiği demeçte Musk'ın Tesla'sından çok daha önce Hindistan'da bulunduğunu ve tüm hükümet onaylarına sahip olduğunu söyledi. Tesla Power'dan Manoj Pahwa, “Hiçbir zaman Elon Musk'ın Tesla'sıyla ilişkili olduğumuzu iddia etmedik” dedi.

Tesla hakime, Hintli şirketin 2022'de marka adını kullandığını keşfettiğini ve bunu yapmasını engellemeye çalıştığını, bunun da kendisini dava açmaya zorladığını söyledi.

Başbakan Modi, Hindistan ziyaretini iptal etti

Dava, Musk'ın 21 Nisan'da Başbakan Narendra Modi ile görüşmek üzere Hindistan'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etmesinin ardından geldi. Tesla Hindistan ticari marka davası bir sonraki duruşması 22 Mayıs'ta görülecek.