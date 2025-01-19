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TikTok ABD'de yasaklandı, Musk alternatiflere yöneldi: Vine geri mi gelecek?

X için yapay zekadan görüntülü görüşmeye kadar birçok özelliği devreye alan Elon Musk, son zamanlarda ise Vine’ı yeniden hayata geçirmeyi düşünüyor. TikTok’un ABD’de yasaklanmasının ardından Elon Musk, Vine için harekete geçti.

Haber Merkezi
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TikTok ABD'de yasaklandı, Musk alternatiflere yöneldi: Vine geri mi gelecek?
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İddialara göre Elon Musk, TikTok'un yasaklanmasının ardından 2017'de kapatılan Vine platformunu X bünyesinde tekrardan kullanıma sunabilir.

Daha önce Twitter kullanıcılarına yönelttiği bir anketle “Vine geri gelsin mi?” diye soran Musk, platformun geleceği hakkında ipuçları verdi. Bu ankete göre kullanıcıların çoğunluğu Vine’ın geri dönmesini desteklediğini belirtmişti.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Vine’ın güçlü bir marka bilinirliği ve nostaljik değeri bulunuyor. Bu durum, X için önemli bir gelir kaynağı potansiyeli yaratabilir ve TikTok gibi rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayabilir. Öte yandan X’in ana yapısına entegre edilmesi, platformdaki içerik dengesini bozabilir ve mevcut kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Sadece eski videoların izlenebildiği Vine, 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren tamamen kapatılmıştı. Daha önce Vine’ın kurucularından Dom Hofmann yapmış olduğu açıklamayla, söz konusu uygulamanın devamı niteliğinde olacak Byte’ı geliştirdiklerini duyurmuştu. Ancak kısa süreli bir kullanım sonrasında Byte platformu kapatıldı.

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