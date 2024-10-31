Togg T10X için beklenen güncelleme çıktı: Yerli otomobile 7 yeni özellik geldi

31 Ekim, Ekonomim- Yerli otomobil Togg’un kullanıcı sayısı 20 bini aştı. Türkiye’de büyük ilgi duyan Togg T10X, yakında kardeş modeli sedan Togg T10F ile ürün gamını artıracak. Sedan model için heyecanlı bekleyiş devam ederken Togg, birkaç aydır üzerine çalıştığı yeni yazılım güncellemesini Togg T10X için yayınladığını duyurdu.

Yayınlanan güncelleme kapsamında T10X kullanıcıları için 7 yeni özellik eklendiği aktarıldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre bu yenilikler arasında arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi pek çok kritik özellik yer alıyor.

TOGG T10X’E 7 YENİ ÖZELLİK BİRDEN!

Yerli T10X'in yeni 1.5 yazılım güncellemesi ve ADAS dönüşümü, kullanıcıların mobilite deneyimini zenginleştiren birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Bu yenilikler, belirlenen servis noktalarında yapılacak yazılım yüklemeleriyle devreye alınacak. Güncellemeyle birlikte V1 ve V2 cihaz sahipleri, trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 yeni özellikle yolculuklarını daha güvenli hale getirebilecek.

1 Eylül öncesinde kullanıcılarıyla buluşan V2 cihazlara ise bu 7 özelliğe ek olarak, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı özellikleri de standart ve ücretsiz olarak yüklenecek.

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, söz konusu güncellemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak veren, sıkça sunduğumuz güncellemelerle yollardaki cihazlarımızı da sürekli yeni tutan bir markayız. Bu ilkemize bağlı olarak bir süredir heyecanla beklenen yeni 1.5 yazılımı ve buna bağlı olarak 1 Eylül'den önce yola çıkan T10X'lerin ileri sürüş destek sistemlerinin cihazlara yüklenmesi ve temas noktalarında gerçekleştirilecek donanım yenilenmesi takvimini oluşturup, kullanıcılarımızın bilgisine sunduk. 1 Eylül'de yürürlüğe giren GSR II regülasyonu kapsamında yapılan en önemli değişikliklerden biri siber güvenlik protokolünün hayata geçmesi oldu. Değişen siber güvenlik standardı nedeniyle bu tarihten sonra üretilen cihazlarımızdaki kameralarımızın yeni standartlara uygun hale getirilmesi gerekiyordu."

Gürcan Karakaş, bu konuda geliştirmeleri tamamlayarak zamanında devreye aldıklarını ve bu tarihten sonra teslim ettikleri cihazlarda kullanıcılarına sunduklarını kaydederek, aynı standartları ve deneyimi GSR II regülasyonu öncesinde teslim ettikleri cihazlara da sağlamayı bir sorumluluk olarak benimsediklerini vurguladı.

Donanım yenilemesi gerektiren temas noktası randevularını da bu sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla planladıklarını anlatan Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ADAS özelliklerinin, cihazları 1 Eylül öncesinde teslim edilen kullanıcılarımızla buluşması da bu hassasiyetimizden ötürü zaman aldı. Bu sayede regülasyonun değişmesi hiçbir T10X kullanıcısını mağdur etmedi. Bir otomobilden fazlası için çıktığımız yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz."

4 KASIM’DA SÜREÇ BAŞLIYOR

Öte yandan "Akıllı cihazım" kaydı olan T10X kullanıcıları, bulundukları coğrafi bölge, cihazlarını teslim alma sıraları ve cihazların güncellik durumuna göre 4 Kasım'dan itibaren Trumore'dan gönderilecek bildirimi takiben Togg Care tarafından aranmaya başlanacak.

Kullanıcıların 2 Aralık'ta başlayacak şekilde randevuları oluşturulacak ve temas noktalarına yönlendirmeleri yapılacak. ADAS yüklemeleri İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya'da bu işlemler için özel olarak hazırlanan temas noktalarında yapılacak. Bu noktalarda kullanıcılara görevli uzman ekipler hizmet sunacak. ADAS fonksiyonlarının yüklemesi ve kalibrasyonu aynı gün içerisinde gerçekleşecek. Uygulamanın 1 Eylül'den önce teslimatı yapılan tüm T10X'lere yüklenmesi 7-10 ay gibi sürede tamamlanacak.

MEDYA ARAYÜZÜNE SÜRPRİZ YENİLİKLER

Yeni 1.5 yazılım güncellemesiyle, T10X kullanıcılarına yenilenmiş bir medya arayüzü sunuluyor. Ekranın dokunma hassasiyeti üç kademeli olarak ayarlanabilirken, gösterge ekranında akıllı cihazın şarj seviyesine göre yapılabilecek maksimum enerji geri kazanımı dinamik olarak gösteriliyor. Ek olarak bu güncellemeyle “akıllı cihazım” uygulamasını kurup güncelleyen kullanıcılar, dijital anahtarlarını kullanma ve paylaşma özelliklerinden de faydalanabilecek. Unutmayın; güncellemeyi yaptırmak için servise gitmeniz gerekiyor.