Trump'ın 500 milyar dolarlık yapay zekâ projesine para yetmeyecek!

Hafta başında Trump, ülkenin yapay zekâ altyapısına milyarlarca dolar yatırım yapmak için ABD'li yapay zekâ firması OpenAI, yazılım firması Oracle ve Tokyo merkezli SoftBank firmasıyla ortak bir girişim olarak Stargate'i duyurmuştu.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın görevinin ilk haftasında duyurduğu en iddialı projelerden biri olan Stargate'in yeterince iyi planlanmadığı ve yeterli paranın da taahhüt edilmediği öne sürüldü.

500 milyar dolar bütçeye sahip olan Stargate projesi, ABD'de yapay zekâ alanında güçlü bir bilgi işlem altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Projenin, en az 100 milyar dolarlık bir yatırımla başlayacağı ve dört yıl içinde toplamda 500 milyar dolara kadar ek yatırım alacağı belirtilmişti. İlk aşamada Teksas'ta 10 veri merkezi inşa edilmesi ve bu merkezlerin diğer yatırımcılara da açık olması bekleniyor.

İlk tesis için çalışmalar Teksas'ın Abilene kentinde sürüyor. Veri merkezi girişimi Crusoe'un, Haziran 2023'ten beri Oracle için bu tesisi inşa ettiği öğrenildi.

Hükümetten finansman alamaz mı?

Financial Times ve The Information'ın içeriden kaynaklardan elde ettiği bilgiler, gösterişli duyuruya rağmen Stargate'in henüz ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayamadığını ve hükümetten finansman almayacağını öne sürüyor.

Buna göre, SoftBank ve OpenAI'ın her biri, proje için yaklaşık 15 milyar dolar para koyacak. Şirketler, kalan parayı toparlayabilmek için mevcut destekçilerinden gelecek yardımlara ve alınacak borçlara güveniyor.

Financial Times'a konuşan, projeye yakın bir kişi, projenin henüz gelişkin bir plandan uzak olduğunu söyleyerek şunları eklediler:

"Yapıyı çözemediler, finansmanı çözemediler, parayı taahhüt edemediler."

13 milyar dolarla OpenAI'ın en büyük yatırımcısı konumunda olan Microsoft'un ise Stargate'e teknolojik destek sağladığı ama sermaye yatırmadığı belirtiliyor.

'Proje sadece OpenAI'a hizmet edecek'

Stargate'in iki ana destekçisi olan OpenAI ve SoftBank'ın salı günü yaptığı açıklamaya göre, Oracle'ın yanı sıra Abu Dabi eyalet yapay zekâ fonu MGX de kurucu ortaklar arasında yer alıyor.

Proje çok şirketli bir girişim olarak görülse de Financial Times'a açıklamalarda bulunan kaynaklar, Stargate'in nihayetinde OpenAI için tasarlandığını iddia etti.

Adı açıklanmayan bir kaynak, "Amaç dünya için veri merkezi sağlayıcısı olmak değil, OpenAI için çalışmak" dedi.

İddiaya göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, SoftBank Başkanı Masayoshi Son ile iki yıldır yapay zekâ projeleri hakkında görüşüyordu.

SoftBank ayrıca ekim ayındaki bir fon toplama turunda OpenAI'a yatırım yapmış ve bu da şirketin değerini 157 milyar dolara çıkarmıştı. Financial Times, Japon firmanın kasım ayında şirkette ek 1,5 milyar dolarlık hisse senedi satın almayı planladığını da bildirmişti.

Altman yatırımcılarla görüşüyor

Son ve Altman bu haftaki duyurudan önceki aylarda Stargate hakkında detaylı görüşmeler yapmaya başladığı öğrenildi.

Aslında Altman, yarı iletken çip sektöründe önemli bir oyuncu haline gelme hedefiyle 2024 başında trilyonlarca dolarlık yatırım arayışına çıkmıştı.

Altman, aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı bir dizi Ortadoğulu yatırımcıyla görüşmeler gerçekleştirmişti

O dönemde CEO'nun yatırımcılardan gelecek parayla çip üretim fabrikaları açmak istediği ve bu fabrikaları Tayvan'ın çip üreticisi TSMC'nin işletmesine vereceği öne sürülmüştü.

Elon Musk'ın hoşuna gitmedi

Stargate projesinin duyurulması, Altman'ın halihazırda mahkemelik olduğu Tesla CEO'su Elon Musk'ın da hoşuna gitmedi. Medyadaki haberleri X hesabından alıntılayan Musk, OpenAI'nin proje için "gerçekten parası olmadığını" yazdı.

Musk'ın yorumlarına sinirlenen Altman da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hadi bir kötü tweet daha at, sonra belki kendini seversin," ifadelerini kullandı. Ancak paylaşımda kimi kastettiğine dair bilgi vermedi.

2015'te kâr amacı gütmeyen bir yapay zekâ araştırma firması olarak başlatılan OpenAI'ın kurucuları arasında Musk da yer alıyordu. Musk daha sonra olası çıkar çatışmalarını göstererek firmadan ayrılmıştı. Ancak yakın zamanda yayınlanan yazışmalar, Musk'ın OpenAI'ı Tesla'nın himayesi altına sokmak istediğini göstermişti.

Altman yönetimindeki OpenAI'ın Microsoft'la yakınlaşmayı seçmesi ise milyarderi kızdırmıştı. Tesla CEO'su geçen yıl mahkemeye başvurarak, OpenAI'ın kâr amacı güden bir şirkete dönüşmesinin yasalara aykırı olduğunu iddia etmişti.

Mahkeme süreci henüz sonuçlanmadı.