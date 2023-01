Türk startup'lar Vegas'a çıkarma yaptı

Takip Et

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023’te (Consumer Electronics Show) Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle İstanbul Pavilyonu kuruldu.

EUREKA Park Fuar alanında kurulan yaklaşık 260 metrekarelik İstanbul Pavilyonu’nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü bulunan 53 Türk teknoloji girişimi yer aldı.

İstanbul Pavilyonu’nda tanıtılan Türk teknoloji girişimleri arasında; elektrikli, otonom hava taksi girişiminden, görme kaybı riskini erken aşamada tespit etmeye olanak sağlayan taşınabilir tanı cihazına; disleksi, otizm, zihinsel yetersizliği veya alzheimer olan kişilerin bilişsel performanslarını artıran telefon yazılımından, şehirde tarımı 365 gün mümkün kılan akıllı tarım teknolojileri ve kargo göndermek isteyenlerle seyahat ederek ek gelir etmek isteyen kullanıcıları bir araya getiren mobil platforma kadar inovatif girişimler bulunuyor.

Bu yıl 174 ülkeden teknoloji şirketinin katıldığı fuarda; yapay zeka, robotik ve dronlar, dijital sağlık, uzay teknolojisi, oyun ve spor , akıllı şehirler, araç teknolojisi, ev eğlencesi, kripto para birimi-NFT’ler ve daha birçok endüstriyi temsil eden 41 farklı teknoloji kategorisinden girişimler sergileniyor. Dünyanın en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune Global 500 şirketinden 323’ü de fuarda yer alıyor.

CES’TE İSTANBUL PAVİLYONU’NDA TANITILAN 53 TÜRK STARTUP'I

Afara: Pamuk hasadı sonrası yere dökülen milyarlarca dolarlık pamuğu görüntü işleme yazılımı ile tespit edip toplayan Türkiye’nin ilk patentli tarım robotu.

HMS-Auto Train Brain: Disleksili, atipik otizmli, zihinsel yetersizliği veya Alzheimer olan kişilerin bilişsel performanslarını artıran bir mobil telefon yazılımı.

Kidolog: Ebeveyn ve ebeveyn adaylarına 7/24 online uzman desteği sağlıyor.

Byqee Teknoloji: Her tür bisikleti elektrikli bisiklete çeviren donanımı müşterilerine sunuyor.

Pivony: Markaların gerek kendi gerekse rakiplerine ilişkin müşteri düşüncelerini analiz ederek iç görüler oluşturmalarını sağlayan SaaS platformu.

ICYWAVE: Oda sıcaklığındaki içecekleri 5 dakikada hızlı soğutan, inovatif bir hızlı soğutucu.

Ottobo: Otonom mobil robotlar ile lojistik depoların verimliliğini 4 kata kadar arttırarak dijital dönüşüm gerçekleştiriyor.

Car4Future: Elektrikli araç sahibi özel şirketler için enerji paylaşım ağı yazılımı ve araçtan araca, araçtan şebekeye/kaynağa, şebekeden/kaynaktan araca V2X enerji transfer donanımları geliştiriyor.

Stroma: Görüntü tabanlı yapay zeka teknolojisi ile endüstriyel ortamlarda kazaları önlemek ve kalite kontrol için uçtan uca çözümler sunuyor.

Unitinia: Öğrencilerin başarı performansına göre yapay zeka tabanlı yazılı ve test soruları üretmekte, özel dersler sağlıyor.

Advoard Robotics: Lojistik ve e-ticaret depolarında verimi artırmaya yardımcı otonom mobil fi lo robotik ve yazılım çözümleri üretiyor.



Rise: Akıllı simülasyon çözümleri geliştirerek medikal eğitimin, her yerde, her zaman mümkün olmasına yönelik çalışıyor.



Novus Technologies Inc: Yapay zeka yardımıyla saniyeler içinde yazılı ve görsel içerik üretmeye imkan sağlamaktadır. XLugath: Yapay zeka destekli tercüme platformu.

Albert Health: Sesli sağlık asistanı Albert Health, kronik hastaların tedavilerini yönetmelerine yardımcı oluyor.

Adlema: Endüstriyel üretim tesislerinde üretilen ürünlerin seri imalat aşamalarındaki kalite kontrol süreçleri için sektörünün en hassas ve akıllı sızdırmazlık test cihazlarını geliştiriyor.

Gen Drones: Yerli zirai ilaçlama dronları başta olmak üzere, tarım sektörü için çeşitli yazılım ve donanımlar üretmektedir. XSaha Robotik: Oteller, restoranlar, hastaneler gibi kapalı alanlar için hizmet, servis ve teslimat robotları geliştirmektedir. XCo Print: 3D yazıcı teknolojileri geliştiriyor.

Vahaa: Akıllı tarım teknolojilerine odaklanan Vahaa, topraksız yetiştirme yöntemi ve nesnelerin interneti teknolojisinden faydalanarak şehirde tarımı yılın 365 günü mümkün kılıyor.

GrakGrak Cargo: Kargo göndermek isteyenlerle seyahat ederek ek gelir etmek isteyen kullanıcıları bir araya getiren, sürdürülebilir kargo hizmeti sağlayan mobil platformu.

Spero 3D: 3D baskı sürecini ve deneyimini geliştiren donanım ve yazılım ürünleri üreten bir şirket.

Retinow: Görme kaybı riskini yüzde 98'e ulaşan doğrulukla tespit eden yapay zeka tabanlı taşınabilir erken tanı cihazı üretimini sağlıyor.

MYTH AI: Yapay zeka tabanlı bir tasarım firmasıdır. Moda, tekstil, oyun tasarımı, metaverse tasarımı süreçlerini insana bağımlılıktan kurtararak saniyeler içinde çözümler sunuyor.

Bugıworks Technology-HERGELE: Her şey dahil paylaşımlı mobilite çözümleri sunar; filo yönetimi kontrol panosu, son kullanıcı mobil uygulaması ve saha operatörleri dahil olmak üzere araçlar ve beyaz etiketli yazılım altyapısıyla tamamen entegre, çalışmaya hazır paylaşılan bir mobilite iş modeli sunuyor.

CatchPad: İnteraktif egzersiz platformu Catchpad, oyunlaştırılmış 100'lerce egzersiziyle fiziksel ve zihinsel gelişimi destekliyor aynı zamanda performansa dair istatistikler sunuyor.

Amazoi Tech: Sanal gerçeklik , artırılmış gerçeklik ve web simülasyon teknolojisi ile endüstriye özel ürünleşmiş ileri teknoloji simülasyon ve mobil uygulama geliştiriyor. Sektörlere özel mesleki eğitimler geliştiriyor.

Arvia: E-ticaret fi rmalarına, web siteleri üzerinden müşterileri ile canlı video yayını üzerinden görüşme ve satış çözümleri sunuyor.

Köstebek: Firmaların elektronik atık envanterini uçtan uca, en çevreci ve en ekonomik şekilde yönetmesini sağlayan entegre bir e-atık yönetim platformu.

OCALIS: Fiziksel ve tekrarlı iş yapan operatörlerin kas iskelet hastalıklarını önleme amaçlı endüstriyel ve giyilebilir dış iskelet sistemleri geliştiriyor.



Degz Robotics: Farklı özelliklere sahip insansız sualtı araçları ve yardımcı parçalar geliştiriyor.

THECLICO: Markalar hakkında farklı platformlar üzerinden gelen müşteri geri bildirimlerini tek bir platformda toplayarak değerlendirmeye olanak sağlayan, itibar yönetimi yazılım.

Mantiscope: Hastalıkların ön tanısında kullanılabilen, mikroskopi ve kolay paylaşım için buluta bağlı uygun maliyetli yaygınlaştırılabilir biyolojik numune tarayıcıları içeren yapay zeka tabanlı bir platform hizmeti sunuyor.

MOVE ON: Traktörleri yapay zeka ve bulut teknolojileri ile otonom hale getiren dünyadaki 5 fi rmadan biri, Türkiye'deki tek firma.

MOBIQU Smart Boxes: Gıda, soğuk zincir ve koli/kargo teslimatı için teslimat optimizasyon teknikleri ve teslimatları koruyan, takip eden, izleyen sensörlere sahip IoT özellikli paketleme çözümleri sunuyor.

ABRAKADABRA: Metaverse için oyunlaştırma teknolojileri geliştiriyor.

COWEALTHY: Hayvanlardan veri toplayıp bu veri ile katma değer üreten erken aşamadaki bir girişim.

EVODICE: Masa oyunları, video oyunları, edTech, Blockchain, IoT ve Metaverse'de etkin bir şekilde kullanılan, bir mobil uygulama aracılığıyla kolayca programlanabilen, her yüzeyinde dijital dokunmatik ekran bulunan, özelleştirilebilir etkileşimli bir platform.

AirCar: Elektrikli, otonom, hava taksi üreticisi.

ONARFA: Optik analog sistemler ile yeni nesil bilgisayar çevre birimleri geliştiren bir Ar-Ge firması.

GNS Elektromekanik: Elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarında verimliliği ve güvenliği artırıp, cihazların ağırlığında ciddi azalmaya sebep olacak yeni nesil elektronik komponent üretimi gerçekleştiriyor.

Innovathink : Hava kalitesini yöneten işletmelere, şehirlere ve kurumlara gerçek zamanlı, veriye dayalı ve eyleme geçirilebilir çevresel bilgi sağlar.

Beebird: Küçük ev aletlerinde yapay zeka destekli, IoT tabanlı yazılım ve tasarımlarını, mutfak aletlerine uygulanan yazılımlar geliştiren bir firma.

Worknight Studios: Dünya'nın ilk artırılmış gerçeklik teknolojisi tabanlı masaüstü rol yapma oyunu platformu.

CY Sistem OcuSim: Dünyanın ilk mobil Glokom (Göz Tansiyonu) tarama/izleme donanımı ve yazılımı.

GlaucoT: Göz tansiyonu olarak da bilinen glokom hastalığının tedavisi için Dünya'da ilk ve tek giyilebilir, uluslararası patentli, nöroprotektif tedavi cihazını geliştiriyor.



Hype Wearables: Yenilikçi sağlık teknolojilerini günlük çözümlere dönüştürmek ve dünyanın ilk giyilebilir spor koçunu üretmek için çalışılıyor.



Interrupt Biomedical & Engineering: Kronik hastalığı bulunan bireylerin yaşam kalitelerini arttıracak alternatif teknolojik çözümler sunuyor.



Cerebrum: Metaverse'de yer alan bir iletişim ve verimlilik platformu olan Cerebrum, sanal toplantılar ile gerçek toplantı deneyimleri sunarak iş seyahatlerinden kaynaklanan karbon salınımını azaltıyor.

Huss Engineering-Rownd: Masaüstü CNC torna tezgahı, ahşap, plastik, alüminyum gibi bir çok malzemeyi işleyebilecek, hazır tasarımları üretebilme ve bir oyun konsolu kumandası ile kullanılabilme özelliklerine sahip akıllı bir talaşlı imalat makinesi.

Macellan: Şirketlerin ve kamu kuruluşlarının işlerini dijitalleştirmeleri sağlanıyor.



NaraXR: Eğitim için Metaverse teknolojileri geliştiren bir girişim.

Octopus: Yapay zeka modülüyle müşterilerin etkileşimini analiz ederek, kişilerin beğenilerini raporlar. Bu sayede satış ve pazarlama stratejilerine destek olur.