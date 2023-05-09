Turkcell, Wi-Fi 7'nin ilk testlerini yaptı

Turkcell, dünyada 2024’te standartlaşması beklenen Wi-Fi 7 teknolojisini devreye almaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, ev ve ofislerdeki kablosuz ağ ile internet erişim deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla, yeni nesil Wi-Fi erişim teknolojisi Wi-Fi 7’nin ilk testlerini şebekesi üzerinde başarıyla tamamladı. COVID-19 salgını döneminde Türkiye’deki ilk Wi-Fi 6 lansmanını gerçekleştirerek, o dönem hızla artan internet kullanım ihtiyacı sırasında müşterilerinin yüksek hız ve performans beklentilerini karşılayan Turkcell, dijitalleşmedeki öncülüğünü sürdürüyor.

Turkcell, testlerini gerçekleştirdiği Wi-Fi 7 teknolojisi sayesinde internet kullanıcılarına daha yüksek hız ve daha düşük veri iletim gecikme süresiyle daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Bu teknolojinin sağladığı avantajla Turkcell, ev ve ofis içerisinde kullanılabilecek yeni nesil servisleri de hayata geçirmeyi planlıyor.

Dijitalleşmenin hızı katlanarak artacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yeni nesil internet erişim teknolojisinin hayata katacağı kolaylıklara değinerek, "Yeni nesil Wi-Fi 7 teknolojisi, mevcut kablosuz ağ altyapılarında ayrı ayrı kullanılabilen 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz gibi frekans bantlarının aynı anda kullanılabilmesine imkân sağlıyor. Çoklu Bağlantılı Çalıştırma (MLO) olarak adlandırılan bu özellik sayesinde internet kullanıcılarına, tek bir otoban yerine aynı anda üç otoban gibi geniş kullanım alanı ve yüksek hız imkânı sunuyor." dedi.

Sezgin şunlara dikkati çekti:

"Desteklemiş olduğu ekstra modülasyon teknolojileri ile 46 Gbps hızlarına çıkılabiliyor. Bu hızlarla birlikte Wi-Fi 7 teknolojisi; halihazırda şebekelerde yaygın olarak kullanılan Wi-Fi 5 teknolojisinden 13 kat ve birkaç yıl önce sunulan Wi-Fi 6’dan ise yaklaşık 5 kat daha yüksek hızlar deneyimlemeye imkân veriyor. Bu sayede internet erişiminin hızı artarken, dijitalleşmenin hızı da katlanarak artmış olacak. Bunun yanında veri güvenliğinin giderek daha önemli hale geldiği günümüzde, Wi-Fi 7 teknolojisi artırılmış güvenlik özellikleri yönüyle de önem taşıyor."

Oyunlarda 100 kata kadar iyileştirilmiş düşük gecikme

Dijital oyunlarda kritik olan düşük gecikme konusunda da Wi-Fi 7 teknolojisinin mevcuttan 100 kata kadar iyileşme sunduğuna dikkat çeken Gediz Sezgin, "Tüm bunlarla birlikte sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve metaverse gibi yeni teknolojilerin olduğu dijital dünyanın da kapılarını aralıyor. Turkcell olarak yaptığımız çalışmalarda Wi-Fi 7 teknolojisinde 8 Gbps üstü hızlara ulaştık. Bu sonuçlar bizlere ev içerisinde halihazırda kablo üzerinden verilebilen hızların, artık kablosuz olarak da verebilmesinin kolaylaşacağını gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Wi-Fi 7, artırılmış güvenlik ve yüksek performans sunacak

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, IEEE 802.11be standardında geliştirilen son nesil Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 7; sunduğu yüksek hız ve performansın ötesinde azaltılmış gecikme süresi ve artırılmış güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Wi-Fi 7, 4K ve 8K kalitesinde videolar ile AR, VR ve e-oyun gibi düşük gecikme talebi fazla olan uygulamalar için geliştirilmiş anahtar bir teknoloji olarak öngörülüyor. Yeni nesil Wi-Fi’nin bu özellikleriyle e-oyun alanına da katkı sağlayacağı öngörülüyor. Wi-Fi 7 teknolojisinin 2024 yılına kadar standartlaşması bekleniyor.