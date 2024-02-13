Türkiye'de sosyal medya kullanım süresi açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) "Hep birlikte daha iyi bir internete" temasıyla düzenlenen "Güvenli İnternet Günü" etkinliğinde konuştu.

Bilgiye erişim konusunda sıkıntı çekilmeyen bir çağda yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, insanlığın hiç olmadığı kadar manipülasyona ve dezenformasyona açık hale geldiğini dile getirdi.

İnternetin, özellikle son 25 yılda alışkanlıkları, zorunlulukları değiştirip dönüştürdüğünü belirten Uraloğlu, "Hayatımızın baş rolünde internet bağlantısı bulunan mobil cihazlar var. Bireysel kullanıcılar açısından riskleri ve tehditleri bünyesinde barındıran bu yeni dönem, kamunun 7 gün 24 saat kesintisiz internet verebildiği sistemlerle hayatımıza değer kattı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı internet dünyasında yalnız bırakmayın"

Son birkaç yıldır internetin, ihtiyaç doğduğunda kullanılan bir yol, bir araç olmaktan çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm anne babalara sesleniyorum, çocuklarımızı, gençlerimizi başıboş ve uçsuz bucaksız bir ortam olan internet dünyasında yalnız bırakmayın. Farklı koruma ve güvenlik yöntemleriyle onları dijital alemin kötülüklerinden uzak tutun. İnterneti güvenli şekilde kullanmanın yollarını öğrenmek ve uygulamak hepimizin sorumluluğunda."

İnternette günlük kullanım süresi 6 saat 57 dakika

Uraloğlu, günlük internet kullanım süresinin, dünyada 6 saat 40 dakika iken Türkiye'de bu rakamın 6 saat 57 dakika, yani yaklaşık 7 saat olduğunu söyledi.

Sosyal medya kullanım süresinin ise dünyada 2 saat 23 dakika iken, Türkiye'de 2 saat 44 dakika olduğuna, yani yaklaşık 3 saati bulduğuna işaret eden Uraloğlu, "Dolayısıyla bu alan asla boş bırakılmaması ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Bakanlık olarak Güvenli İnternet Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı dijital dünyada güvende tutmanın yolları konusunda bilinçlendirmek istiyoruz" dedi.

Deprem bölgesinde 2 bin 500 öğrenciye eğitim verildi

Uraloğlu, dijital platformlarda karşılaşılan sorunlardan birinin bilgi kirliliği olduğunu belirterek, internetin ve sosyal medya platformlarının bilinçli kullanılması ve dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Siber zorbalık, çocukların çevrim içi istismarı, sosyal medya ve oyun bağımlılığı gibi pek çok dijital riskin çocukları ve gençleri tehdit ettiğini dile getiren Uraloğlu, "İşte bu tehlikelere karşı 2016'da BTK bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi'ni kurduk. Merkezimizde 2023'te gerçekleştirilen 167 eğitim ve seminerle yaklaşık 26 bin kişiye 'İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı' eğitimini verdik. Böylece son 5 yılda 824 eğitim ve seminerle 116 bin kişiye ulaştık." diye konuştu.

2 bin 500 öğreniye robatik kodlama eğitimi verildi

Uraloğlu, "İnternet Yardım Merkezi" ile internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında kullanıcıların internet ortamlarında yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunduklarını kaydetti.

"ALO 141 İnternet Bilgi Destek Hattı" ile de dijital ortamlarda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulduğuna işaret eden Uraloğlu, "2023 itibarıyla 70 binden fazla çağrıya cevap verdik. 2017'de hayata geçirilen Güvenli Mobil İnternet Tırı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerine gitti ve Adıyaman ve Hatay illerindeki çadır kentlerde 7-13 yaş arası 2 bin 500 öğrenciye robotik kodlama eğitimi verdi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, BTK'nin ücretsiz güvenli internet hizmetinden gönüllü yararlanan yaklaşık 40 milyon abonenin bulunduğunu bildirdi.

Bütün vatandaşlara, temiz ve güvenli bir dijital dünya sunmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu hedefe ulaşabilmek için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini söyledi.