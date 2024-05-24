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Türkiye'ye temsilci atayan X platformunun reklam yasağı kaldırıldı

Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu (Twitter) X'in reklam yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Türkiye'ye temsilci atayan X platformunun reklam yasağı kaldırıldı
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'ye temsilci atayan sosyal medya platformu X'in reklam yasağını kaldırdı.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcısı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, "Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü" yerine getirdi. Bu nedenle platforma 19 Temmuz 2023'te getirilen reklam yasağı kaldırıldı.

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