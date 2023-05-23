Twitter’daki bir hata, silinen tweet'leri geri getiriyor

Birçok kullanıcı tarafından raporlanan yeni sorun, toplu olarak silinen tweet’lerin gizemli bir şekilde tekrardan geri gelmesiyle ilgili gibi görünüyor.

Şimdilik bu sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor ancak bu sorun hakkında konuşan yüzlerce insan bulunuyor.

Kullanıcılar aylar önce sildikleri binlerce tweet’in zaman tünellerine tekrardan yüklendiğini belirtiyor. Tweet’ler ile birlikte retweet’ler ve yanıtlar da yine aynı şekilde geri yüklenmiş durumda.

Şimdilik bu sorunun neden yaşandığı veya kaynağının ne olduğu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.