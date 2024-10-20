Uygun fiyatlı iPhone yıllar sonra ortaya çıktı: iPhone SE 4’ün tasarımı sızdırıldı

Apple, mevcut iPhone’ların yüksek fiyatlı olması nedeniyle yıllar önce SE serisini başlattı. Şu ana kadar bütçe dostu üç iPhone SE modeli piyasaya çıkarken, gözler SE 4 modeline çevrilmişti.

Uzun süredir beklenen iPhone SE 4’ün tanıtımı yılan hikayesine dönmüştü. Ancak son dönemde ortaya çıkan tüm raporlar, merakla beklenen iPhone SE 4’ün 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya çıkacağını işaret ediyor. Öyle ki Bloomberg yazarı Mark Gurman da 2025’in ilk aylarında bu telefonu görebileceğimizi öne sürdü.

IPHONE SE 4 TASARIMI BELLİ OLDU

Daha önceki raporlar, SE 4’ün iPhone 14 serisine benzeyen bir tasarım ile geleceğini ortaya koyuyordu. Sızdırılan son görüntüler ise bunu bir kez daha tescilledi.

Japon kaynak Mac Otakara tarafından paylaşılan yeni görüntüler, SE 4’ün iPhone 14 benzeri tasarım ile geleceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tıpa tıp iPhone 14’e benzeyen yeni SE, ön tarafında FaceID için Dinamik Ada çentik tasarımını benimserken, aynı zamanda arka tarafında tek bir ana kamera yer alacak. Kaynaklara göre arka kamera 48 MP çözünürlükte bir lens ile donatılacak.

Öte yandan aynı raporda iPhone SE 4 modelinin iPhone 14'e benzer şekilde 146.7mm x 71.5mm x 7.8mm ölçülerinde olduğu iddia edildi.

Raporda ayrıca iPhone 14 Plus ile aynı boyutlara sahip daha büyük bir seçenekten de bahsediliyor. Ancak, şimdiye kadar daha büyük bir iPhone SE 4 ile ilgili hiçbir rapor bulunmadığından, bunun gerçekten gerçekleşmesi pek olası değil.