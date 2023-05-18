WhatsApp’a “Like Atma” özelliği geldi

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, yaklaşık bir yıl kadar önce mesajlara emoji ile tepki verme özelliğini kullanıma sundu.

Şimdi ise WhatsApp'ın 23.0.10.73 kodlu iOS beta sürümü üzerinde yapılan incelemeler, geliştirici ekibin mesajlara çift dokunarak emoji ile tepki verilmesini sağlayacağını ortaya koydu.

Kullanıcılar, bu özelliğin kullanıma sunulması ile çok daha basit bir şekilde emojili tepki verebilecekler.

WhatsApp'ın mevcut sürümlerinde emojili tepki özelliğini kullanabilmek için, söz konusu mesajın üzerine basılı tutulması, ardından da gönderilecek emojinin seçilmesi gerekiyor.

iOS beta sürümde tespit edilen yeni özellik, bunun kolaylaşacağını ortaya koyuyor.