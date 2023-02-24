WhatsApp'a mesaj düzeltme özelliği geliyor
Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp'ın, yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Buna göre kullanıcılar, gönderdikleri mesajı düzenleyebilecek.
Haberleşme uygulaması WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalıştığı belirtildi. WABetaInfo'nun aktardığına göre, Android beta sürümünde tanıtılan özellik son olarak iOS beta sürümde görüldü.
Yeni özelliğe göre, gönderilen mesajı düzenlemek için, sohbette düzenlenmek istenen mesaja basılı tutup seçenekler arasından “Düzenle”ye dokunmak gerekecek. Ancak özellikte süre kısıtlaması bulunuyor. Mesaj gönderildikten sonra 15 dakika içinde düzenlemenin yapılması gerekiyor.
Uygulama, düzenlenen mesajlarda gönderen tarafında “düzenlenmiş” etiketini gösterecek. Düzenleme, yalnızca metin mesajları için geçerli olacak. Fotoğraf, video, belge paylaşılırken eklenen açıklamalar için düzenleme seçeneği bulunmayacak.