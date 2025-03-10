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X dünya genelinde çöktü! Elon Musk'tan açıklama geldi

Sosyal medya platformu X'te sabah saatlerinden beri yaşanan erişim sorunuyla ilgili Elon Musk, büyük bir siber saldırı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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X dünya genelinde çöktü! Elon Musk'tan açıklama geldi
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Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

Elon Musk siber saldırı olduğunu söyledi

Söz konusu sosyal medya platformunun sahibi işadamı Elon Musk, sabah saatlerinden bu yana X'te yaşanan sorunun "siber saldırı" kaynaklı olduğunu söyledi.

X'teki resmi hesabından paylaşım yapan Musk, "𝕏'e karşı büyük bir siber saldırı oldu." ifadesine yer verdi.

"Her gün saldırıya uğruyoruz ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke buna dahil oldu." diyen Musk, konuyu takip ettiklerini belirtti.

Musk, saldırının hala devam ettiğini kaydetti.

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