Bakanlıktan X'teki erişim sorununa açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, "X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar." bilgilerini verdi.