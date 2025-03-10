  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Bakanlıktan X'teki erişim sorununa açıklama
Takip Et

Bakanlıktan X'teki erişim sorununa açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'te (Twitter) yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlıktan X'teki erişim sorununa açıklama
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, "X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar." bilgilerini verdi.

X (Twitter) çöktü mü, neden girilmiyor? Sosyal medya platformu X son durum nedir?X (Twitter) çöktü mü, neden girilmiyor? Sosyal medya platformu X son durum nedir?Teknoloji

 

X Premium+ abonelik ücretleri iki katına çıktı!X Premium+ abonelik ücretleri iki katına çıktı!Teknoloji

 

Teknoloji
X dünya genelinde çöktü! Elon Musk'tan açıklama geldi
X dünya genelinde çöktü! Elon Musk'tan açıklama geldi
Mobil Dünya Kongresi (MWC) maceram
Mobil Dünya Kongresi (MWC) maceram
BES'te robot dönemi! 300 milyon liralık BES fonunu robotlar yönetiyor
BES'te robot dönemi! 300 milyon liralık BES fonunu robotlar yönetiyor
JBL, yeni ürünleri Partybox Club 120 ve Stage 320’i beyaz renkle satışa sundu
JBL, yeni ürünleri Partybox Club 120 ve Stage 320’i beyaz renkle satışa sundu
İTÜ Çekirdek girişimleri, afetle mücadeleyi geliştirdikleri teknolojilerle sürdürüyor
İTÜ Çekirdek girişimleri, afetle mücadeleyi geliştirdikleri teknolojilerle sürdürüyor
Dassault Systèmes, Apple Vision Pro ile tasarım ve üretimde bir devrim başlatıyor
Dassault Systèmes, Apple Vision Pro ile tasarım ve üretimde bir devrim başlatıyor