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X'te 'kullanıcı engelleme' özelliği değişiyor

X'in resmi hesabından yapılan açıklamada, kullanıcıları engelleme özelliğinde değişikliğe gidileceği duyuruldu.

Haber Merkezi
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X'te 'kullanıcı engelleme' özelliği değişiyor
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X sosyal medya platformunda yapılan değişikliğe göre, profili gizli olmayan bir kullanıcı tarafından engellenen kişiler, o kullanıcının paylaşımlarını görecek ancak paylaşımları beğenme ya da yorum yapma gibi etkileşimlerde bulunamayacak.

"Engelleme özelliği, kullanıcılar tarafından engelledikleri kişiler hakkında zararlı veya özel bilgileri paylaşmak için kullanılabilmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, bu yeniliğin platformdaki "şeffaflığı" artıracağı belirtildi.

Paylaşımları kimin görebileceği konusunda endişeli kullanıcılara hesaplarını "gizlemeleri" tavsiye edildi.

Platformu 2022'de satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, o tarihten bu yana "engelleme özelliğine" yönelik eleştirilerde bulunduğu biliniyor.

Değişiklik App Store ve Google Play şartlarını ihlal ediyor olabilir

Medyadaki haberlerde ise X'in değişikliğe gitmesinin App Store ve Google Play şartlarında ihlale yol açabileceği vurgulandı.

Bu platformların hüküm ve koşulları arasında, sosyal medya uygulamalarının kullanıcılara "taciz veya zorbalığı" filtreleyebilme imkanı sunması gerekliliği yer alıyor. Ancak bu platformlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Adı X'e dönüşen Twitter'da 2013'te de benzer uygulama denenmiş ve engellenen kullanıcılara, diğerlerinin paylaşımlarını görme ve etkileşime geçme fırsatı verilmişti. Bu uygulama eleştirilerden dolayı saatler içinde kaldırılmıştı.

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