Yapay zeka rekabetinde alarm zilleri çalıyor: ChatGPT’nin tahtı sarsılıyor

OpenAI CEO'su Sam Altman, Google ve Anthropic'in hızlanan hamleleriyle şirketin yapay zeka yarışındaki erken liderliğinin daralması üzerine ChatGPT'nin geliştirilmesi için "kırmızı alarm" ilan etti. Dün çalışanlara gönderilen notta Altman, bu "acil durum atağının" ChatGPT'nin hız, güvenilirlik ve kişiselleştirme gibi temel alanlarda güçlendirilmesine odaklanacağını belirtti.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Altman, 500 milyar dolarlık girişimin diğer ürünlerini erteleyeceğini söyleyerek "ChatGPT için kritik bir dönemdeyiz" dedi. Buna göre OpenAI; reklam teknolojileri, alışveriş ve sağlık gibi görevleri otomatikleştirmeye yönelik yapay zeka ajanları ve kullanıcılara kişiye özel sabah özetleri sunan Pulse gibi projeleri geri planda bırakacak.

Söz konusu notun ayrıntıları ilk olarak The Information tarafından duyuruldu.

Yapay zeka yarışında Google ve Anthropic ivme kazanıyor

Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre, OpenAI'nin stratejik yön değişikliği, giderek sertleşen rekabet, artan veri merkezi maliyetleri, yapay zekada sınırları zorlamanın teknik zorlukları ve kritik yetenekleri elde tutma mücadelesiyle aynı döneme denk geliyor.

Geçen ay Google, en yeni büyük dil modeli Gemini 3'ü tanıtmış ve bu model, sektör standart testlerde OpenAI'nin GPT-5'inin önüne geçmişti. Anthropic'in en son modeli Opus 4.5 da kritik ölçümlerde GPT-5'i geride bıraktı.

Google'ın yapay zeka mimarı ve DeepMind CTO'su Koray Kavukcuoğlu, şirketin kendi özel çipleriyle modellerini eğiterek "performansı önemli ölçüde artırdıklarını" söyledi. Google, en yeni modellerini ürünlerine anında entegre ettiklerini de açıkladı. Şirket ayrıca model eğitme yöntemlerini geliştirdiğini, bunun OpenAI'nin son dönemde zorlandığı bir alan olduğunu ifade etti.

Gemini 3'ün tanıtımından önce Altman, kısa vadeli rekabet baskısına karşı "odaklanmaları gerektiğini" söylemiş ve "bir süre ortamın sert olmasını bekleyin" uyarısında bulunmuştu.

ChatGPT, dijital arama trendlerinde öne çıkıyor

OpenAI'de ChatGPT'nin başındaki Nick Turley, X üzerinden yaptığı açıklamada "Arama, en büyük fırsat alanlarından biri. ChatGPT artık arama faaliyetinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve hızla büyüyor" dedi.

"Odak noktamız ChatGPT'yi daha yetenekli hâle getirmek"

Turley, "Odak noktamız ChatGPT'yi daha yetenekli hâle getirmek, büyümeyi sürdürmek ve dünyaya daha geniş erişim sunarken deneyimi daha sezgisel ve kişisel kılmak" ifadelerini kullandı.

Haftalık 800 milyonun üzerinde kullanıcıyla OpenAI hâlâ sohbet botları içinde en büyük pazar payına sahip. Ancak web analiz şirketi Similarweb'in verilerine göre kullanıcılar artık Gemini'de ChatGPT'ye kıyasla daha fazla zaman geçiriyor.