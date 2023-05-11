YouTube, reklam engelleyicileri yasaklayacak

YouTube'un, bazı kullanıcılara bildirim gönderdiği ve reklam engelleyici uygulamaları yakın bir gelecekte yasaklayacağı ortaya çıktı.

Uygulamaya geçilirse reklam engelleme hizmetleri, YouTube'da çalışmayacak.

YouTube, gönderdiği bildirim ile Premium'un avantajlarını anlattı ve kullanıcıları YouTube Premium abonesi olmaya davet etti.

Söz konusu gelişme, Google için çalışan moderatörler tarafından da doğrulandı.