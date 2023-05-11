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YouTube, reklam engelleyicileri yasaklayacak

YouTube'un reklam engelleme hizmetlerini devre dışı bırakmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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YouTube'un, bazı kullanıcılara bildirim gönderdiği ve reklam engelleyici uygulamaları yakın bir gelecekte yasaklayacağı ortaya çıktı.

Uygulamaya geçilirse reklam engelleme hizmetleri, YouTube'da çalışmayacak.

YouTube, gönderdiği bildirim ile Premium'un avantajlarını anlattı ve kullanıcıları YouTube Premium abonesi olmaya davet etti.

Söz konusu gelişme, Google için çalışan moderatörler tarafından da doğrulandı.

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